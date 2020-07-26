民眾疲於宅家抗「疫」？餐廳顧客在「緊急狀態宣言」解除前便已增加

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日本政府於5月25日解除了東京都等五個都道縣因新冠肺炎疫情蔓延而發佈的緊急狀態宣言，日本全國的緊急狀態就此結束。有關調查顯示，除了這5個都道縣之外，關西的三個府縣也在緊急狀態解除之前，便有民眾因疲於宅家抗「疫」而外出就餐，餐廳消費出現增加。

日本政府於4月16日將緊急狀態宣言的實施範圍擴展至全國所有都道府縣，要求民眾儘量避免外出，商店縮短營業時間。約一個月後的5月14日，有39個縣解除了緊急狀態宣言。隨後不久，提供餐廳預約服務的Table Check公司對當時作為「解除對象」的2個縣（愛知縣、福岡縣）及「仍處於緊急狀態名單中」的8個都道府縣（北海道、東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府、京都府、兵庫縣）進行了調查，就餐廳日均消費次數做了對比。

結果顯示，在緊急狀態宣言解除兩天後的5月16日（星期六），上述「解除對象」兩縣的來店消費次數為2.95次。若進行單純的對比，該資料是今年最低值——4月20日（星期一）的0.88次——的3.4倍；而當時仍處於緊急狀態中的8個都道府縣，來店消費次數為2.28次，是4月20日（0.75次）的3倍，雖然低於已解除緊急狀態的2縣，但外出就餐情況也出現了一定程度的恢復。其原因除了因無法承受營業額減少而恢復正常營業的飲食店增加之外，還有消費者難忍長久「悶」居之苦的緣故。

餐廳日均來店消費次數

4月20日 5月16日 兩天的對比 解除緊急狀態的2個縣 0.88次 2.95次 約3.4倍 仍處於緊急狀態中的8個都道府縣 0.75次 2.28次 約3.0倍

出處：Table Check公司（5月17日的資料）

解除緊急狀態的2個縣：愛知縣、福岡縣

仍處於緊急狀態中的8個都道府縣：北海道、東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府、京都府、兵庫縣（調查時）

日均不足3次的來店次數可以說是「依然處於一個低水準」（Table Check公司）。但隨著緊急狀態宣言的全面解除，餐飲業對「在餐廳、居酒屋等的聚餐迅速復甦」充滿期待。不過，聚餐和人員移動增加，恐有可能再次引發疫情蔓延。因此，日本政府強烈敦促民眾養成「新的生活」習慣，在餐飲店聚餐採取「非面對面，而是並排坐的形式」。

標題圖片：街頭電子告示板正在播放日本首相安倍晉三宣佈解除緊急狀態宣言的記者會（時事）