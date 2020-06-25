日本2020第二次預算補正會議 國債依存度史上最高

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日本在3月27日時核定2020年度預算一般會計總額為102兆6580億日圓。一個月後的4月30日再度核定25.5兆日圓的第1次追加預算。之後再一個月的5月27日，政府又舉辦第2次預算追加會議。

政府在5月27日時，核定2020年度第2次預算追加會議的數字為31.4兆日圓。受到新型冠狀病毒的感染擴大對社會、經濟的全面影響，這次對應的追加預算也是史上最大規模。根據此會議，一般會計總額將膨脹到160.3兆日圓。

2次追加預算中，資金運用對策強化額度為11.6兆日圓，雇用調整助成金的擴充（最大額度的追加）等也增加4500億日圓。

2次追加預算的財源採用全額國債發行，國債發行額為當初預算時間點的幾乎3倍的90.2兆日圓，更新過去最高的數字。歲入所佔的借款比例（國債依存度）為當初預算階段的31.7%、在1次追加後來到45.4%，第2次追加預算後來到56.3%，這也是09年雷曼風暴的 52.1%後最高的依存度。

追加預算與經濟停滯下的稅收減少等並沒有絕對關聯。今後，若出現歲入的減額追加，國債依存度將會更高。

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