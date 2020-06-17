2019年音樂市場調查：營收逼近3000億日圓 串流成長33%

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音樂市場，數位下載等在日本的市場規模來到近3000億日幣。月費制度的串流音樂服務的營收也大幅度增加。

根據日本唱片協會所公布的2019年音樂唱片、數位串流市場統計，音樂市場（オーディオ包含實體唱片與音樂DVD或藍光片）等總生產數量與前一年相比減少1億8067萬張，總生產額也比20182018年減少5%，約為2291億日幣。

另一方面，數位音樂的販賣總額比前一年增加10%，約增加706億日圓，6年來持續上升。當中的下載數量則是減少12%，約減少9429萬次，總銷售額也減少12%，約為225億日幣。訂閱制度的月費串流模式營收則是大幅上升33%，為465億日圓。數位音樂的營收整體來說串流已經佔有66%市場、下載則是佔有32%市場。

音樂市場的生產額與數位音樂下載及訂閱等營收合計，比2018年度略減2%，來到2998億日圓。

音樂市場當中，實體音樂（CD單曲、CD專輯、黑膠唱片、卡式錄音帶等）的生產數量比前一年減少4%，來到1億3430萬個，生產額則是減少3%，約為1528億日圓。

在細究實體音樂的相關數字，CD單曲、CD專輯等生產數量同樣減少4%，約為1億3233萬張，生產額約為3%減少，為1495億日圓。近年來人氣重新升溫的黑膠唱片生產數量則是增加9%，為122萬張，生產額則是增加3%，來到21億日圓，這些項目都是連續6年持續呈現增加。

黑膠唱片與CD的生產數量、生產額

黑膠唱片 CD 年 數量（萬張） 生產額（億圓） 數量（萬張） 生產額（億圓） 2015 66 11 16800 1,801 2016 79 14 15900 1,749 2017 106 19 15200 1,707 2018 111 20 13700 1,542 2019 121 21 13200 1,495

日本唱片協會調查

標題圖片：(DenysProduction/PIXTA)