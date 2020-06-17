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2019年音樂市場調查：營收逼近3000億日圓 串流成長33%

財經 文化

音樂市場，數位下載等在日本的市場規模來到近3000億日幣。月費制度的串流音樂服務的營收也大幅度增加。
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根據日本唱片協會所公布的2019年音樂唱片、數位串流市場統計，音樂市場（オーディオ包含實體唱片與音樂DVD或藍光片）等總生產數量與前一年相比減少1億8067萬張，總生產額也比20182018年減少5%，約為2291億日幣。

另一方面，數位音樂的販賣總額比前一年增加10%，約增加706億日圓，6年來持續上升。當中的下載數量則是減少12%，約減少9429萬次，總銷售額也減少12%，約為225億日幣。訂閱制度的月費串流模式營收則是大幅上升33%，為465億日圓。數位音樂的營收整體來說串流已經佔有66%市場、下載則是佔有32%市場。

音樂市場的生產額與數位音樂下載及訂閱等營收合計，比2018年度略減2%，來到2998億日圓。

音樂市場當中，實體音樂（CD單曲、CD專輯、黑膠唱片、卡式錄音帶等）的生產數量比前一年減少4%，來到1億3430萬個，生產額則是減少3%，約為1528億日圓。

在細究實體音樂的相關數字，CD單曲、CD專輯等生產數量同樣減少4%，約為1億3233萬張，生產額約為3%減少，為1495億日圓。近年來人氣重新升溫的黑膠唱片生產數量則是增加9%，為122萬張，生產額則是增加3%，來到21億日圓，這些項目都是連續6年持續呈現增加。

黑膠唱片與CD的生產數量、生產額

黑膠唱片 CD
數量（萬張） 生產額（億圓） 數量（萬張） 生產額（億圓）
2015 66 11 16800 1,801
2016 79 14 15900 1,749
2017 106 19 15200 1,707
2018 111 20 13700 1,542
2019 121 21 13200 1,495

日本唱片協會調查

標題圖片：(DenysProduction/PIXTA)

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