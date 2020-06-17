2019年音樂市場調查：營收逼近3000億日圓 串流成長33%財經 文化
音樂市場，數位下載等在日本的市場規模來到近3000億日幣。月費制度的串流音樂服務的營收也大幅度增加。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
根據日本唱片協會所公布的2019年音樂唱片、數位串流市場統計，音樂市場（オーディオ包含實體唱片與音樂DVD或藍光片）等總生產數量與前一年相比減少1億8067萬張，總生產額也比20182018年減少5%，約為2291億日幣。
另一方面，數位音樂的販賣總額比前一年增加10%，約增加706億日圓，6年來持續上升。當中的下載數量則是減少12%，約減少9429萬次，總銷售額也減少12%，約為225億日幣。訂閱制度的月費串流模式營收則是大幅上升33%，為465億日圓。數位音樂的營收整體來說串流已經佔有66%市場、下載則是佔有32%市場。
音樂市場的生產額與數位音樂下載及訂閱等營收合計，比2018年度略減2%，來到2998億日圓。
音樂市場當中，實體音樂（CD單曲、CD專輯、黑膠唱片、卡式錄音帶等）的生產數量比前一年減少4%，來到1億3430萬個，生產額則是減少3%，約為1528億日圓。
在細究實體音樂的相關數字，CD單曲、CD專輯等生產數量同樣減少4%，約為1億3233萬張，生產額約為3%減少，為1495億日圓。近年來人氣重新升溫的黑膠唱片生產數量則是增加9%，為122萬張，生產額則是增加3%，來到21億日圓，這些項目都是連續6年持續呈現增加。
黑膠唱片與CD的生產數量、生產額
|黑膠唱片
|CD
|年
|數量（萬張）
|生產額（億圓）
|數量（萬張）
|生產額（億圓）
|2015
|66
|11
|16800
|1,801
|2016
|79
|14
|15900
|1,749
|2017
|106
|19
|15200
|1,707
|2018
|111
|20
|13700
|1,542
|2019
|121
|21
|13200
|1,495
日本唱片協會調查
標題圖片：(DenysProduction/PIXTA)