新型冠狀病毒下受注目：什麼是接待型飲食店？

日本資料庫

這個語彙被首次在公共場合使用，是在3月30日東京都知事小池百合子在記者會時。「年輕族群如果要去卡啦OK、LIVE HOUSE、中高年族群要去酒吧、夜店等有帶有接待性質的飲食店的話，希望大家能控制不要前往」。之後，在表示容易發生群聚感染的場所時，日本首相安倍晉三、各自治體知事等記者會上，「接待型飲食店」開始慢慢被使用，那到底是怎麼樣的「接待法」呢？

日本的風俗營業法中，有就「接待型飲食店」做出對象歸類。其中的定義為「公關酒店、接客、料理店、咖啡廳或是其他相關設備去接待客人讓其遊樂或是飲食的營業」。

根據2018年1月30日警察廳生活安全局下達的「有關風俗營業等的規制暨業務的適當性等相關法律解釋運用基準」中，對於「接待」做出具體的描述。由於原文並非平易近人的詞彙，編輯部將在下方簡略介紹。

接待的定義

「以製造歡樂的氣氛等方法，來讓客人覺得受到禮遇」

以會話及服務等，對待期盼受到慰勞及歡樂的來客，提供超過一般飲食店範圍程度的會話與服務。

接待的主體

一般的場合下，從事接待的店經營者或是被雇用的人，或是被料理店等叫來陪伴客人的藝妓等場合，旅館、飯店等宴會俱樂部出現的女性也包括在內。通常都是以客人需要的異性為主，但有時也不一定受此限制。

接待？ 抑或非接待？

接待 非接待 談天・喝酒 到指定的客人桌旁，成為對方談笑的對象，提供酒等相關的飲食物。 在客人後方等待，或是在櫃台內應對客人的點菜，或是簡單以用水調淡調酒來交際飲酒（指基於社交禮儀上的打招呼，或是些許閒聊程度的話，原則上不算是接待） 觀賞表演 對特定少數的客人，在包廂或是有區隔開的場所內表演歌舞秀等歌曲。 在飯店的晚餐秀時間對不特定多數的客人演出，讓其觀賞的表演。 歌唱 接近特定少數的客人，一起邀對方唱歌，或是在旁邊打拍子，或是吆喝「唱得好」、「好棒」等行為。 對於每個客人，都一律一起歡唱，拍手，一起誇獎（在卡啦OK輸入歌名編號、演奏樂器的、只要不是為特定客人服務性質的唱歌行為不算是接待） 舞蹈 成為特定客人的交際對象，邊碰觸身體邊跳舞。就算沒有做到身體接觸，但是持續跟同一人跳舞行為也算。 可以教導他人跳舞或是有相關知識的人，教導客人舞步的話不在此限。 遊戲 跟特定少數客人一起玩遊戲、或是相關競技。 客人只有1人，或是客人之間，讓他人玩遊戲或是競技的行為。 其他 身體有密切接觸的行為，比如抓手或是跟客人有身體接觸，或是幫客人餵食物等「啊~~」張口的親密行為。 社交禮儀上的握手、或是攙扶酒醉客人等必須要的身體接觸、送料理到桌上、或是幫客人在櫃台收好行李跟大衣等。

日本官房長官菅義偉在6月3日的記者會中，因為提出「公關酒店等接待型飲食店」等具體營業型態的產業而成為討論話題。不過對於企業等常常利用來招待的「接待型高級飲食店」，很容易被搞混成「接待型飲食店」。在緊急事態宣言解除後，目前仍是來客稀少，不少店仍是叫苦連天。

只是，作為要服務客戶的接待，為了得到契約或是維持過往交易條件，想要得到對方的歡心是一定不得不做的，但如果這時變成「接待型飲食店」對象，想必對誰來說都是麻煩。

另一方面、東京都知事小池百合子在6月5日例行記者會上，對於最近新確診者的動向表示「年輕族群有逐漸增加的傾向，正在確認是否與『夜生活街』有相關聯」。當天晚上也跟跟東京都與當地自治體等一起合作，在新宿的歌舞伎町街頭一起舉辦活動，提醒防治感染。

順帶一提，3月30日小池都知事在記者會上指名的「酒吧」，並不一定都是「接待型飲食店」。如果在櫃檯內側的酒保，面對客人的要求提供相關酒類，只是些微的交談的話都不算是真正的「接待」。

標題圖片 : PIXTA