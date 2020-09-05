新型冠狀病毒應對問題 讓日本年輕人關心政治

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因新型冠狀病毒引起社會不安和經濟危機，日本年輕人開始關心起政治問題。選舉調查公司實施的問卷調查結果顯示，如果現在解散眾議院，逾八成18～29歲受訪者表示「會去」、「可能會去」投票。

選舉調查公司Green Ship（東京都千代田區）於5月23日、24日實施的調查（在得到允許後向全國3995位受訪者發送簡訊，其中有2558人作答）結果顯示，針對「如果現在解散眾議院進行大選，你會去投票嗎？」這個問題，75.4％的人選擇「會去」，15.1％的人選擇「可能會去」，兩者相加已逾九成。只有5.7％的人表示「不去」。

其中，值得關注的是，那些被認為對政治漠不關心但手握選舉權的18～29歲年輕人的動向。2017年10月舉行眾議院選舉時，18～19歲的投票率為40.49％，20～29歲為33.85％，遠低於整體投票率的53.68％。不過，在此次調查中，18～29歲的受訪者中有66.9％表示「會去」投票，16％的人表示「可能會去」，兩者相加超過八成。

調查公司表示，「新型冠狀病毒疫情蔓延」是年輕人開始關心政治的原因之一。打工的地方休業，收入大減，解雇和終止雇傭關係的情況加劇。其中，還有學生不得不因此退學，新型冠狀病毒疫情開始直接影響到個人生活，成了每個人的切身問題。

另外，此次調查還詢問了對採用智慧手機或電腦進行網路投票的看法，有63.8％的人表示「應該採用」。尤其是18～29歲的年輕人中，71.2％的人稱「應該採用」，23.8％的人認為「應該對此展開探討」，兩者合計後顯示共有95％的人支援採用。

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