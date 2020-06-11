在家遠距上班 日本上班族電費平均暴增3500日圓

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「買了工作用桌子」「沒有大螢幕看眼睛真的很累」等，為了要營造遠距上班的環境，不少人在自家中做了許多「設備投資」吧？與此相比，電費一個月平均也上升3500日圓，更是心痛！夏天的冷氣全開時期，未來的負擔想必是會愈來愈重了。

根據營運電力比較網站的ENECHANGE（本社・東京）調查數字，4月7日日本發出新型冠狀病毒（武漢肺炎）的緊急事態宣言後，在遠距上班的時間區間（上午9點～下午6點）的電力使用量就暴增了94%。平均整天的使用量則是60%，平均一個月換算的電費則是飆升3493日圓。緊急事態解除後，為了避免通勤電車與辦公室的「3密」情況，政府與各自治體間也積極呼籲活用遠距上班，對於個人來說通勤的負擔減低了，但是家計的負擔卻慢慢提升了。

本次調查的電力使用量，是以緊急事態宣言前的平日（4月2、3、6、7日）與宣言發出後的平日（4月8、9、10日），東京電力館內的967個地點資料所換算出的。從一天的電力使用量來推估算出一個月的使用量，之後再以東京電力的家庭用一般計費模式來換算成電費。

此外，該公司也在5月針對旗下1885位電子報會員實施問卷調查，對於感染預防對策、遠距上班的導入與學校幼稚園停課、停班等有79%表示「在家的時間變多了」。58%的人也表示「好像比往年來說電費都高了些」。

對於電費為何感覺變高的理由，除了有PC等周邊機器的利用與遠距上班的導入等等發生直接影響外，家電及電視等利用增加等在家時間變多下附加的原因也被列舉出來。

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