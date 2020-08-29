太難脫離東京都會圈？ 總部遷入數連續9年超過遷出

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不斷有企業將總部從大阪都會圈及其他地方城市遷入東京都會圈。雖然日本政府對「將總部遷入地方城市的企業」實施稅收優惠政策，但是遷入東京都會圈的企業，依舊連續9年超過遷出的企業數量。

帝國資料銀行2019年企業總部搬遷的相關調查顯示，將總部遷入由東京都及附近3縣（神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）組成的東京都會圈的企業共312家，從東京都會圈遷出的企業為246家，遷入比遷出多66家。從2011年起，遷入數連續9年超過遷出數。

2019年，遷入與遷出的差量較上年（23家）增加43家。該數值顯示出企業加劇「向東京靠攏」的趨勢。另一方面，將總部遷入大阪都會圈（大阪府、京都府、兵庫縣、奈良縣等「2府2縣」）的企業為126家，遷出的企業為161家。從1991年開始實施此項調查以來，連續29年出現「遷出超過遷入」的情況。

遷入東京都會圈的企業最多的是來自大阪府，為66家。接著是愛知縣（34家）、福岡縣（25家）、茨城縣（19家）等。遷出東京的企業，最多的是遷往大阪府，為32家，接著是茨城縣（30家）、靜岡縣（20家）、福岡縣（18家）等。

遷入及遷出東京都會圈的企業所在都道府縣前五名（括弧內為企業數）

從以下府縣遷入東京都會圈 從東京都會圈遷至以下府縣 1 大阪府（66） 大阪府（32） 2 愛知縣（34） 茨城縣（30） 3 福岡縣（25） 静岡縣（20） 4 茨城縣（19） 福岡縣（18） 5 兵庫縣（17） 群馬縣（16）

（依據帝國數據銀行的調查）

為了鼓勵企業將總部從東京都會圈遷往地方城市，日本政府2015年頒佈了稅收優惠政策《地方據點強化稅制》。然而，引人注目的是，企業仍在源源不斷地向東京都會圈靠攏。

從全國範圍來看，2019年總部搬遷的企業較上年減少1家，為2011家。2010年至現在的十年裡，2019年的企業搬遷數排名倒數第二。

標題圖片： JR高輪Gateway站（中）及周邊的大規模再開發地區。圖片上方為彩虹大橋。2020年4月東京都港區（時事通信社）