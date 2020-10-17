日本國家公務員女性錄取率36.8%，創歷史新高

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2020年4月，通過日本國家公務員考試的錄取人員中，女性比率達36.8%，創歷史新高。日本政府之前提出了女性比率達30%以上的目標，自2015年起已連續6年達成。

日本內閣人事局5月公佈了2020年度國家公務員中女性的錄取情況。在綜合類職位、普通類職位、專業類職位錄取的共計8,461名人員中，女性為3,117名，比率為36.8%，較上年上升1.4個百分點。不同職位的女性比率分別是，綜合類職位35.4％，普通類職位39.1％，專業類職位33.8％，皆高於去年的數值。

從女性總體及綜合類職位中的女性比率的推移來看，截至2014年度，一直保持在20～25％水準，2015年度大幅上升，超過30%。總體及綜合類職位分別從2017年度及2018年度起呈現持續成長狀態。

2015年度出現女性比率提升的背後，存在著同年12月日本政府在內閣會議通過的《第4次男女共同參與基本計劃》的影響。該計劃制定了一項目標，即各年度國家公務員錄取考試和國家公務員綜合類職位錄取考試中錄取的女性比率要達30%以上。

甚至還有女性比率超過50%的部門組織。其中女性比率最高的是個人資訊保護委員會（共計6人）66.7％，接著是內閣官房（共計17人）58.8％，消費者廳（共計7人）57.1％，公正交易委員會（共計18人） 55.6％，外務省（共計145人）52.4％，會計檢查院（共計32人）53.1％。

女性錄取人數比率超50%的部門組織（2020年度）

省廳 女性佔比 個人資訊保護委員會 66.7% 內閣官房 58.8% 消費者廳 57.1% 公正交易委員會 55.6% 外務省 52.4% 會計檢查院 53.1%

依據內閣人事局的匯編資料

另一方面，女性比率較低的是內閣法制局（共計1人）0.0％，國土交通省（共計1756人）26.1％，國家公安委員會（警察廳）（共計221人）33.0％。

標題圖片：在以大阪府政府職員和民宿業者為對象實施的預防新型冠狀病毒以及其引起的肺炎講習會上，正在教授防護衣穿脫方法的自衛隊女性官員（左）。 2020年4月，大阪市內。圖片由防衛省提供（時事）