日本2019山岳事故統計：銀髮族遇難佔7成

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附帶GPS功能的智慧型手機，萬一碰到遇難情形可以快速地傳出所在位置，可以有效地請求救援。只是，山中有時候的手機訊號無法涵蓋太多區域，猶豫不決跟太慢反應是不行的！當然更要注意手機電池的耗電量！

根據日本警察廳統整的資料，2019年全日本的山岳遇難事件為2351件，共有2937人遇難。自1961年正式統計以來，雖然跟最多的2018年比，人數與件數都相對減少，但依舊是較高趨勢。

在圖表顯示中，件數與人數在增加的基調同時，死者還有失蹤者等依舊是保持平直推移的現象。在手機電話的天線整備持續進展，可以通話區域擴大下，可以在現場解決的事件也因為通報容易下件數增多，這也被視為是件數增加的原因。

從遇難者的年齡層區間數據來看，70歲年齡區間占最多（22.7%），依序是60歲年齡區間則是（21.8%）、50歲年齡區間（15.4%）。死者、失蹤者等60歲年齡區間占了整體7成以上，銀髮族的遇難事故愈來愈明顯。

對比之下，兩人或兩人以上登山遇難而死亡或失蹤人的占6.5%、但是單獨一人登山而遇難的就有1117人，其中180人死亡或失蹤，占了16.1%。單獨登山發生危險時的應對，遠比團體登山還要困難許多，以此為警惕，官方呼籲要找可信賴的嚮導為主，然後以兩人或兩人以上的團體登山尤佳。

警察廳建議，最好考量氣象條件與體力相衡量下制定登山計畫，在發生危急時以早點得到援助優先下，儘可能將登山計畫書與登山許可等跟家人或是職場的同僚分享，或是到各地登山口的登山許可郵筒等投遞，以防萬一。

標題圖片：PAKUTASO