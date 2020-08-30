東京新辦公區熱點 虎之門成為企業新寵

東京新辦公區熱點 虎之門成為企業新寵財經
虎之門與日本中央政府機關集中地區「霞關」相鄰，其地名源自江戶城外層護城河上的「虎之禦門」。這裡不僅高樓大廈櫛比鱗次，小巷中仍保留昭和時代的風韻。不過，自2014年摩天大樓虎之門之丘（Toranomon Hills）開業以來，它正在變身成為高樓林立的最現代化辦公街區。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
不動房地產開發商森信託（Mori Trust，總部位於東京都港區）的《東京23區大規模辦公大樓供應量調查》顯示，2019年大規模辦公樓供應量為87萬平方公尺，低於過去20年的平均值（111萬平方公尺）。2020年的供應量出現反彈，高達193萬平方公尺，較上年增長了一倍以上。2023年的供應量將高於2000～2019年的平均值，達132萬平方公尺，除此之外，預計2021年以後的供應量將走低。
大規模辦公樓的供應，多集中在千代田區、中央區、港區等市中心地段。2020～2024年，這3個區的供應量占整體的76%。尤其是港區，接近整體供應量的五成，其中供應量最多的是「虎之門／新橋」地區，另外，「芝浦／海岸」、「芝／三田」的供應量也大幅增加。
與此同時，2019年中等規模辦公大樓供應量為8.8萬平方公尺，低於上年據。預計今後也將低於過去10年的平均值（12.1萬平方公尺），供應量正在下降。從2020～2021年東京都23區的供應量占比來看，港區占四成，而且主要集中在「虎之門／新橋」一帶。無論是大規模，還是中等規模的辦公大樓，虎之門地區都成為了熱門選址。
2020年以後竣工的主要的大規模商辦（5萬平方公尺以上）
2020年
|建案名稱（大樓名稱）
|所在地
|地產商
|樓層數（地下層數）
|三井物產大廈
|千代田區大手町
|三井物產、三井不動產
|31（5）
|Otemachi One塔樓
|39（5）
|東京WORLD GATE 神谷町TRUST塔樓
|港區虎之門
|MORI TRUST
|38（3）
|豐洲BAYSIDE CROSS塔樓
|江東區豐洲
|三井不動產
|36（2）
|東京PORT CITY竹芝辦公大樓
|港區海岸
|東急不動產及其他
|40（2）
|丸之內1-3計畫（TOWER棟、ANNEX棟）
|千代田區丸之内
|瑞穗金融集團、全國銀行協會、三菱地所
|29（4）
|虎之門HILLS BUSINESS塔樓
|港區虎之門
|森大廈及其他
|36（3）
|田町STATION塔樓N
|港區芝浦
|東京GAS
|36（2）
|YOTSUYA TOWER
|新宿區四谷
|都市再生機構
|31（3）
|文京GARDEN GATE塔樓
|文京區小石川
|三井不動產及其他
|23（2）
|KANDA SQUARE
|千代田區神田錦町
|住友商事
|21（1）
|大手町1-4-2計劃
|千代田大手町
|丸红及其他
|22（2）
|HAREZA池袋
|豐島區東池袋
|東京建物、SANKEI大廈
|33（2）
|WATERS竹芝 TOWER棟
|港區海岸
|東日本旅客鐵道
|26（2）
2021年
|建案名稱（大樓名稱）
|所在地
|地產商
|樓層數（地下層數）
|大手町二丁目常盤橋地區新開發A棟
|千代田區大手町
|三菱地所
|40（5）
|新橋田村町地區新開發
|港區西新橋
|三井物產都市開發及其他
|27（2）
|世界貿易中心大廈南館
|港區濱松町
|世界貿易中心大廈、東京MONORAIL、東日本旅客鐵道
|39（3）
|豐洲6丁目4-2街區建案
|江東區豐洲
|清水建設
|12（0）
2022年
|建案名稱（大樓名稱）
|所在地
|地產商
|樓層数（地下層數）
|八重洲二丁目北地區新開發A-1街區
|中央區八重洲
|三井不動產及其他
|45（4）
|九段南一丁目建案
|千代田區九段
|東急不動產及其他
|17（3）
2023年
|建案名稱（大樓名稱）
|所在地
|地產商
|樓層数（地下層數）
|虎之門麻布台地區新開發A街區
|港區虎之門
|森大廈及其他
|65（5）
|虎之門麻布台地區新開發B-1街區
|64（5）
|虎之門麻布台地區新開發C-2街區
|8（3）
|虎之門HILLS STATION塔樓A-1街區
|港區虎之門
|森大廈及其他
|49（4）
|三田三、四丁目地區新開發專案 複合等-1
|港區三田
|住友不動產及其他
|42（4）
|澀谷站櫻丘口地區新開發專案A街區A1棟
|澀谷區櫻丘町
|東急不動產及其他
|37（4）
|虎之門二丁目地區新開發專案 事務棟
|港區虎之門
|都市再生機構
|38（2）
|TTM建案
|港區芝
|田町大廈、德榮商事、三菱重工
|29（2）
2024年
|建案名稱（大樓名稱）
|所在地
|地產商
|樓層數（地下層數）
|赤坂2丁目計劃
|港區赤坂
|MORI TRUST、NTT都市開發
|43（3）
|京橋1丁目東地區B街區（新TODA大廈）
|中央區京橋
|盧田建設
|28（3）
附注：大規模商辦，是指總建築面積為1萬平方公尺以上的辦公大樓（若是包括店鋪、酒店、住宅等在內的綜合型大樓，則以辦公區面積為准）。中型規模辦公大樓的總建築面積為5000平方公尺以上，1萬平方公尺以下。
標題圖片：2016年4月，森大廈總裁辻慎吾公佈虎之門之丘開發專案（共同）