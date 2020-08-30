東京新辦公區熱點 虎之門成為企業新寵

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虎之門與日本中央政府機關集中地區「霞關」相鄰，其地名源自江戶城外層護城河上的「虎之禦門」。這裡不僅高樓大廈櫛比鱗次，小巷中仍保留昭和時代的風韻。不過，自2014年摩天大樓虎之門之丘（Toranomon Hills）開業以來，它正在變身成為高樓林立的最現代化辦公街區。

不動房地產開發商森信託（Mori Trust，總部位於東京都港區）的《東京23區大規模辦公大樓供應量調查》顯示，2019年大規模辦公樓供應量為87萬平方公尺，低於過去20年的平均值（111萬平方公尺）。2020年的供應量出現反彈，高達193萬平方公尺，較上年增長了一倍以上。2023年的供應量將高於2000～2019年的平均值，達132萬平方公尺，除此之外，預計2021年以後的供應量將走低。

大規模辦公樓的供應，多集中在千代田區、中央區、港區等市中心地段。2020～2024年，這3個區的供應量占整體的76%。尤其是港區，接近整體供應量的五成，其中供應量最多的是「虎之門／新橋」地區，另外，「芝浦／海岸」、「芝／三田」的供應量也大幅增加。

與此同時，2019年中等規模辦公大樓供應量為8.8萬平方公尺，低於上年據。預計今後也將低於過去10年的平均值（12.1萬平方公尺），供應量正在下降。從2020～2021年東京都23區的供應量占比來看，港區占四成，而且主要集中在「虎之門／新橋」一帶。無論是大規模，還是中等規模的辦公大樓，虎之門地區都成為了熱門選址。

2020年以後竣工的主要的大規模商辦（5萬平方公尺以上）

2020年

建案名稱（大樓名稱） 所在地 地產商 樓層數（地下層數） 三井物產大廈 千代田區大手町 三井物產、三井不動產 31（5） Otemachi One塔樓 39（5） 東京WORLD GATE 神谷町TRUST塔樓 港區虎之門 MORI TRUST 38（3） 豐洲BAYSIDE CROSS塔樓 江東區豐洲 三井不動產 36（2） 東京PORT CITY竹芝辦公大樓 港區海岸 東急不動產及其他 40（2） 丸之內1-3計畫（TOWER棟、ANNEX棟） 千代田區丸之内 瑞穗金融集團、全國銀行協會、三菱地所 29（4） 虎之門HILLS BUSINESS塔樓 港區虎之門 森大廈及其他 36（3） 田町STATION塔樓N 港區芝浦 東京GAS 36（2） YOTSUYA TOWER 新宿區四谷 都市再生機構 31（3） 文京GARDEN GATE塔樓 文京區小石川 三井不動產及其他 23（2） KANDA SQUARE 千代田區神田錦町 住友商事 21（1） 大手町1-4-2計劃 千代田大手町 丸红及其他 22（2） HAREZA池袋 豐島區東池袋 東京建物、SANKEI大廈 33（2） WATERS竹芝 TOWER棟 港區海岸 東日本旅客鐵道 26（2）

2021年

建案名稱（大樓名稱） 所在地 地產商 樓層數（地下層數） 大手町二丁目常盤橋地區新開發A棟 千代田區大手町 三菱地所 40（5） 新橋田村町地區新開發 港區西新橋 三井物產都市開發及其他 27（2） 世界貿易中心大廈南館 港區濱松町 世界貿易中心大廈、東京MONORAIL、東日本旅客鐵道 39（3） 豐洲6丁目4-2街區建案 江東區豐洲 清水建設 12（0）

2022年

建案名稱（大樓名稱） 所在地 地產商 樓層数（地下層數） 八重洲二丁目北地區新開發A-1街區 中央區八重洲 三井不動產及其他 45（4） 九段南一丁目建案 千代田區九段 東急不動產及其他 17（3）

2023年

建案名稱（大樓名稱） 所在地 地產商 樓層数（地下層數） 虎之門麻布台地區新開發A街區 港區虎之門 森大廈及其他 65（5） 虎之門麻布台地區新開發B-1街區 64（5） 虎之門麻布台地區新開發C-2街區 8（3） 虎之門HILLS STATION塔樓A-1街區 港區虎之門 森大廈及其他 49（4） 三田三、四丁目地區新開發專案 複合等-1 港區三田 住友不動產及其他 42（4） 澀谷站櫻丘口地區新開發專案A街區A1棟 澀谷區櫻丘町 東急不動產及其他 37（4） 虎之門二丁目地區新開發專案 事務棟 港區虎之門 都市再生機構 38（2） TTM建案 港區芝 田町大廈、德榮商事、三菱重工 29（2）

2024年

建案名稱（大樓名稱） 所在地 地產商 樓層數（地下層數） 赤坂2丁目計劃 港區赤坂 MORI TRUST、NTT都市開發 43（3） 京橋1丁目東地區B街區（新TODA大廈） 中央區京橋 盧田建設 28（3）

附注：大規模商辦，是指總建築面積為1萬平方公尺以上的辦公大樓（若是包括店鋪、酒店、住宅等在內的綜合型大樓，則以辦公區面積為准）。中型規模辦公大樓的總建築面積為5000平方公尺以上，1萬平方公尺以下。

標題圖片：2016年4月，森大廈總裁辻慎吾公佈虎之門之丘開發專案（共同）