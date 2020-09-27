衛洗麗40歲 對「清潔」的無限追求：截至2019年3月，衛洗麗累計出廠量突破5000萬台

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隨著溫水免治馬桶的普及，廁所從「大小便的地方」升級成為一個「可以放鬆身心的個人空間」。作為行業領軍產品的東陶（TOTO）公司的衛洗麗今年迎來發售40周年。我們將圍繞追求極致「清潔」、「舒適」的高新技術，帶您一起回顧衛洗麗40年的發展軌跡。

誕生於1980年6月的東陶（TOTO）公司的「衛洗麗」今年已經40歲了。該產品剛推出市場時，「屁股不用擦，而是要洗乾淨」這一理念未能立刻獲得消費者的理解。1982年的電視廣告成了衛洗麗被大眾所熟知的契機。當時，女演員提及排泄的話題簡直是讓人跌破眼鏡。在廣告中，女演員身穿輕飄飄的襯衣，說著「屁股，也想洗一洗」這樣的廣告詞，這讓大眾驚訝不已。

四十年過去了。如今包括衛洗麗在內的溫水沖洗坐便器在普通家庭中的普及率已達80.2%，「如廁後要洗屁股」成了理所應當的事情。來日本旅遊的外國人經常將使用溫水沖洗坐便器作為自己在日本感受頗深的一項體驗。如今，日本成了一個舒適清潔的「廁所先進國家」。

截至2019年3月，衛洗麗全球累計出廠量超過5000萬台，海外市場行銷額也在增長。世界各地越來越多的五星級飯店和著名的地標建築也開始使用衛洗麗。

衛洗麗40年發展史

1978 開始內部研發溫水免治馬桶 1980 衛洗麗發售 1982 電視廣告中的「屁股，也想洗一洗」成了人們茶餘飯後議論的話題 1986 衛洗麗進入海外市場 1991 增加用臭氧來消除異味的（臭氧除臭）功能（1996年開始變成催化劑除臭方式） 1993 通過電腦控制沖洗功能，實現不需要溫水箱的「無箱化設計」，提升了產品的設計感 1998 累計出貨量突破1000萬台 1999 增加「韻波式洗淨」功能 2005 累計出貨量突破2000萬台 2011 累計出貨量突破3000萬台 2011 增加「電解水除菌」、「噴嘴清掃」功能 2012 增加「坐便器清掃」功能 2015 增加「除臭」功能 2015 累計出貨量突破4000萬台 2017 增加「空氣韻波式洗淨」功能 2019 累計出貨量突破5000萬台 2020 衛洗麗40周年

<韻波式洗淨/空氣韻波式洗淨>

東陶通過「韻波式洗淨」技術——即由不同流速的清洗用水相互噴射來產生水珠的連射——的開發，實現了衛洗麗在節約用水的同時，還能達到充分的清洗效果。

2017年投放市場的最新型號則採用了「空氣韻波式洗淨」技術，即使水珠飽含空氣，擴大體積，從而帶來更加舒適的清洗體驗。



韻波式洗淨（上），空氣韻波式洗淨（下）

<電解水除菌>

通過將水中的氯離子電解分離後，生成含有除菌成分（次氯酸）的清洗用水。這一過程中不使用任何洗滌劑或藥物，過一段時間後，電解水又會恢復成普通的生活用水，不會對環境產生負擔。

<噴嘴清掃>

衛洗麗的噴嘴搭載了「自動清掃」功能，即在使用前後可以自動對噴嘴進行噴水清洗。使用完廁所之後，噴嘴內側的輸水管也能用「電解水除菌」功能來除菌，因此可以隨時放心使用。

<坐便器清掃>

在使用廁所之前，馬桶的桶身內側會自動噴灑水霧，使髒物不容易在表面附著。使用完廁所之後，桶身內側將通過「電解水除菌」功能噴灑水霧，從而抑制細菌繁殖，保持長時間的清潔效果。如果8小時以上未使用廁所，桶身內側也將通過「電解水除菌」功能自動噴灑水霧。

<除臭>

衛洗麗會記憶廁所一天內的使用時間，在經常如廁的時間段的約1個小時前開啟<除臭>功能。吸收廁所空間內的異味，用<清掃除菌用水>篩檢程式進行除臭。



2017年發售的全球統一型號「NEOREST NX」。將衛洗麗的清潔功能與陶瓷馬桶融為一體，線條優美，令人印象深刻

標題圖片及文中用圖皆由TOTO株式會社提供