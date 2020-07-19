新型冠狀病毒下 日本公司經營危機6月達到103件 確診者增加下企業活動不透明感漸大

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在停業要求解除後，日本繁華街漸漸回復生氣。不過，「避免密集」與「不要發生群聚感染」下，商業模式也被迫轉換，企業嚴峻經營環境仍在持續。

根據東京商工Research消息，6月因為「新型冠狀病毒」而出現經營危機（負債1000萬日圓以上）的全國總共有103件。從2月以後累計至今已經有294件。

新型冠狀病毒相關聯經營破綻的從2月2件、3月22件，在進入4月後急增到84件。6月也超過了100件，創下單月最高的紀錄。

分析6月的新型冠狀病毒相關經營危機內容，都道府縣別來看，東京都26件最多，約佔全體約4分之1。接著是大阪府12件、愛知縣7件等大都市圈，之後是1件以上5件以下的有27縣。

根據業種類別來看，隨著緊急事態宣言發布下來店客人減少，要求暫時停業而受到影響的飲食業有16件。接著是百貨店與零售店的暫時停業影響下，零售服飾等相關業者（製造、販賣）等共有12件、生活服務相關行業、娛樂業有11件，個人消費的相關業種受到影響較明顯。

目前負債總額達到最大的是在6月30日跟大阪地檢署申請適用民事再生法的旅行社業者White Bear Family（WBF，大阪市），約有278億日圓。該公司是目前在新型冠狀病毒下破產的最大公司，也是旅行業者史上最大破產。負債額以該集團所持有的子公司等股票合計為351億日圓。

6月1日起對於各業者的暫時停業要求開始大幅緩和，但是回復過去的收益還需要很多時間，適應「新的生活樣式」下變更既有商業模式的例子也是屢見不鮮。東京商工Research表示「檯面下有很多無法活用制度融資跟支援策等，持續陷入停業狀態的例子一直增加。7月之後，破產等明顯效應將會威脅而來」。

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