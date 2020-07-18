新型冠狀病毒影響：日本雇用情勢持續惡化

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受到新型冠狀病毒的「自肅（自我約束）」、「要求停業」下雇用情勢持續急速惡化。緊急事態宣言解除後，社會、經濟活動等慢慢回復到原狀之餘，感染人數卻再度出現增加。雇用的前景依舊不明朗。

受到新型冠狀病毒的自肅（自我約束）與要求停業等影響，經濟、社會活動都出現大幅停滯、雇用情勢也開始出現惡化。

根據日本厚生勞動省公布5月的有效求人倍率（季節調整值），比前一個還要再低0.12，來到1.20倍。這也是連續5個月持續降低，5月的降幅也是1974年的第一次石油危機，當年2月的0.20以來過去第二的數字。

求人倍率計算，是以一位求職者有多少企業願意雇用來換算的數值。從4月緊急事態宣言發布後，求人數受到大幅抑制，有效求人數也跟過去相比產生最大8.6%的減幅，影響甚巨。

另一方面，總務省5月公布的勞動力調查中，完全失業率（季節調整值）上升0.3來到2.9%、連續3個月呈現惡化趨勢。是自2017年5月的（3.1%）以來的新高。完全失業者數則是跟上個月相比增加19萬人，來到197萬人。

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