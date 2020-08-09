新型冠狀病毒應對：日本被自己國民評價最低，美國居次

環繞新型冠狀病毒下的危機，自己國家的元首與政府如何應對？ 國際諮詢企業針對日美歐等6個國家進行問卷調查，結果日本竟是最低。調查的國際諮詢企業認為，為何日本評價是最低？該企業給出主要分析為「對於企業的資源政策不滿以及將來的經濟情勢不安」。

提供國際企業廣告戰略諮詢的專業公司Kekst CNC在6月上旬， 針對日本美國英國德國瑞典法國等6個國家，18歲以上人士每國各1000人，請他們評價自己國家是如何面對新型冠狀病毒危機。

其中在「自己國家的對應」這個問題上，從「給予好評價的人數」與「給予不好評價的人數」相減所得到的數值上，日本首相安倍晉三以負33分拿下最低分。第二低的則是美國總統川普，拿到負20分。最高則是德國首相梅克爾48分。「政府的對應」上，日本則是負17分，德國則是54分，相距甚遠。

日本國內目前對於收入減低的中小企業與事業主，在發放可續性相關給付金上常常出現遲發狀況。根據調查「自己國家政府是否有提供必要的經濟支援」上，日本只有20%，是六個國家中最低的。第二低的也是美國，只有38%，最高則是英國的63%。

其中，「對於失業很不安」的選項也是日本佔了32%最高，其他的五國則是在兩成左右，相較起來日本甚為突出。

標題圖片：日本針對可續性相關給付金的事務委託問題上持續搖擺，當時在服務設計推進協議會中，許多的職員出勤寫上「遠距上班」。（媒體代表攝影，時事通信社）。