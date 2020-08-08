日本企業LGBT對策 多數認「必要」實際執行約一成

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以LGBT為主角的漫畫或者是連續劇最近持續熱銷，或許對於大家理解性別少數人士來說可能有更廣泛的理解。不過，根據一項日本厚生勞動省對於企業團體如何看待性別少數人士的一項調查中，「對於性向實施相關的方案對應」的企業目前只佔全體的一成左右。

心靈與身體的性別無法一致的性別轉換者（LGBT）中， 能夠實現更讓他們能工作愉快的職場環境嗎？

根據日本厚生勞動省，針對一萬間公司職員50人以上的企業中調查（有效回答2388間）中，「公司內部對於性別少數人士應該創造更為工作愉快的職場環境嗎？」中的疑問，認為「應該要這樣」的有17.3%，「大概要這樣」的有55.3%，加起來總共超過七成。特別是1000人以上的大企業，兩個比例分別為42.0%，以及49.6%，合計起來超過九成以上。

只不過，針對「公司內部是否有性別少數人士」的問題，「沒有」、「不知道」的答案佔了絕大多數，結果來說「企業是否應該針對性別少數人士考慮還有實施相關方案因應」等比例僅僅佔10.9%。從企業規模來看，「1000人以上」的公司雖然有43.1%，不過「100人～999人」只有10.0%、「99人以下」的企業只有3.8%、對於大多數人來說，依舊尚未達到可以工作愉快的環境。

而針對性別少數人士考量，並且實施相關方案因應的企業，聽取其原因與期待的效果，大多表示「這是社會責任」以及「希望創造多元化的人才都能工作愉快的職場環境」。

標題圖片：PIXTA