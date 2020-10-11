避免「三密」，喪事從簡

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因受新冠疫情蔓延的影響，葬禮和法事等緬懷逝者的儀式也發生了改變。葬禮會場容易導致「三密」（密閉空間、密集人群和密切接觸），因此據說現在有的葬禮僅限家人和關係極密切的親友參加，或大幅精簡了葬禮流程。

大正大學地域構想研究所BSR推進中心5月以全國寺院相關人員為對象，實施了一項網絡問卷調查（收到有效答卷517份），結果顯示，關於「葬禮的變化」，逾八成受訪者回答「參加葬禮的人數減少了」，另有四成表示「（取消了守夜）在一天內完成葬禮的所有流程，簡化了儀式」。在問答題中，有人寫道，為了抑制疫情蔓延，在行政單位的主導下，推進葬禮從簡。比如，「前往火葬場的人數限制在4人以下」「地方政府下達通知，要求將參加葬禮的人數控制在10人以內」等。

關於一周年忌日、三週年忌日等「法事」，高達87.8％的受訪者表示「法事取消或延期了」。據稱，即使治喪人想辦，但因親戚或家人中有老人，一旦感染新冠肺炎，就很危險，所以不得不延期。

當被問及在新冠疫情肆虐之際，舉行葬禮和法事都採取了什麼特殊的應對之策時，八成寺院都表示，有意識地採取了「勤換氣」「在座位之間設置間距」等「 3密」對策。另有超過半數的受訪者表示他們都「佩戴口罩主持佛法儀式」。

關於新冠肺炎對今後佛法事務的影響，受訪者表達了不安的心情，稱「原本的葬禮形式被簡化，葬禮的重要性遭到無視」「新冠疫情促使葬禮和法事變得簡樸，以往那種形式恐怕無法恢復了」；此外還有人對寺院​​今後的經營狀況表示擔憂。

同時，據稱有的寺院推出了利用SNS舉辦葬禮法事或與身在遠方的親人一起分享掃墓體驗的視訊服務等。

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