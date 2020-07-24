訪日外國人、6月劇減99.9% : 上半年相隔9年大減400萬人

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2019年的訪日外國人數來到過去最高的3188萬人紀錄、日本政府原先因應東京奧運・帕運的開幕，宣示2020年的觀光客數字要來到4000萬人目標，如今看來已成為明日黃花。過去需要倚靠官民一致不斷努力刺激的旅遊市場，也因為病毒的關係一夕崩解。

根據日本政府觀光局的整理資料、6月的訪日外國人數、跟前一年同月相比銳減99.9%，僅為2600人。這也是1964年日本有統計數據以後，僅比5月的1700人史上最少紀錄略進步一點，但幾乎是「實質為零」狀況持續中。日本政府雖然有意給新型冠狀病毒感染較少的國家、地域等重新開放觀光，不過目前PCR檢查能力依舊有限、訪日旅客的快速回復仍是遙遙無期。

6月的訪日旅客依據國家・地域區別來看的話、最多的是中國的300人、韓國、美國、越南各有100人。

2020年上半年（1～6月）的訪日外國人數、跟前一年同時期比較，減少76.3%，來到394萬7000人。整體銳減400萬人幅度，3月後的數字也是2011年東日本大地震發生後最大減幅。

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