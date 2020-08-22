With Corona社會意識調查：8成認「社會變了」、6成認「經濟要成長」社會
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資訊收集服務大公司BIGLOBE（總公司・東京）所舉辦的「With Corona相關意識調查」中，「新型冠狀病毒的流行中日本出現了什麼變化？」的疑問中，回答「很大的變化」的有33.5%、「有出現些變化」的有52.2％，合計起來有超過8成回答「發生變化」。另一方面，有11.7％回答「沒什麼變化」，有2.6%回答「完全沒變化」。
這次調查是在新型冠狀病毒感染擴大下的「緊急事態宣言」解除後，於5月26日至27日舉辦的，以20～60歲左右的社會人士男女共1000人為調查對象，在網路上進行相關調查。
「今後社會該朝著什麼方向走？重視經濟成長與重視社會福利您偏向哪一方？」的質問上，「重視經濟成長」（15.4％）與「真要說選擇的話偏重視經濟成長」（39.8％）合計占比超過6成、「真要說選擇的話偏重視社會福利」（33.9％）與「重視社會福利」（10.9％）は加起來則約4成。
這個質問根據年齡層來看的話，20歳左右以「重視經濟成長」的60％、「真要說選擇的話偏重視社會福利」與「重視社會福利」兩者加起來為40%相比、60歳世代則是「重視經濟成長」派為48%、「重視社會福利」派有52％等結果。年輕世代比較傾向重視經濟成長。
「今後社會該朝著什麼方向走」的回答（％）
|重視經濟成長
|真要說選擇的話偏重視經濟成長
|真要說選擇的話偏重視社會福利
|重視社會福利
|全體
|15.4
|39.8
|33.9
|10.9
|＜年齡層細分＞
|20-29歲
|23.0
|37.0
|25.0
|15.0
|30-39歲
|19.5
|38.5
|30.5
|11.5
|40-49歲
|16.0
|42.5
|29.5
|12.0
|50-59歲
|11.0
|40.5
|39.0
|9.5
|60-69歲
|7.5
|40.5
|45.5
|6.5
（BIGLOBE公司的1000人調査）
此外、「新型冠狀病毒的對應上、今後政治您有什麼期待的？」（可複選）的相關問題上，以「希望快點促進疫苗開發」的72.3％最多、接續是「失業・停業的損失支援」（49.2％）、「醫療相關人士的支援」（43.5％）、「各種手續的電子化」（42.2％）、「消費稅減稅」（41.8％）、「推進遠距上班的勞動模式改革」（40.4％）等選項。
標題圖片：新型冠狀病毒的感染對策上，球場的啤酒販賣員戴上口罩與手套，現金用塑膠拉鍊袋裝好等方法販售＝2020年7月10日、攝於甲子園球場（時事通信社）