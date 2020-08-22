With Corona社會意識調查：8成認「社會變了」、6成認「經濟要成長」

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日本的「With Corona」，意即伴隨新型冠狀病毒一起生活的時代，認為社會出現改變的人有超過8成。對於今後政治最期待的則是「希望快點促進疫苗開發」的調查結果。

資訊收集服務大公司BIGLOBE（總公司・東京）所舉辦的「With Corona相關意識調查」中，「新型冠狀病毒的流行中日本出現了什麼變化？」的疑問中，回答「很大的變化」的有33.5%、「有出現些變化」的有52.2％，合計起來有超過8成回答「發生變化」。另一方面，有11.7％回答「沒什麼變化」，有2.6%回答「完全沒變化」。

這次調查是在新型冠狀病毒感染擴大下的「緊急事態宣言」解除後，於5月26日至27日舉辦的，以20～60歲左右的社會人士男女共1000人為調查對象，在網路上進行相關調查。

「今後社會該朝著什麼方向走？重視經濟成長與重視社會福利您偏向哪一方？」的質問上，「重視經濟成長」（15.4％）與「真要說選擇的話偏重視經濟成長」（39.8％）合計占比超過6成、「真要說選擇的話偏重視社會福利」（33.9％）與「重視社會福利」（10.9％）は加起來則約4成。

這個質問根據年齡層來看的話，20歳左右以「重視經濟成長」的60％、「真要說選擇的話偏重視社會福利」與「重視社會福利」兩者加起來為40%相比、60歳世代則是「重視經濟成長」派為48%、「重視社會福利」派有52％等結果。年輕世代比較傾向重視經濟成長。

「今後社會該朝著什麼方向走」的回答（％）

重視經濟成長 真要說選擇的話偏重視經濟成長 真要說選擇的話偏重視社會福利 重視社會福利 全體 15.4 39.8 33.9 10.9 ＜年齡層細分＞ 20-29歲 23.0 37.0 25.0 15.0 30-39歲 19.5 38.5 30.5 11.5 40-49歲 16.0 42.5 29.5 12.0 50-59歲 11.0 40.5 39.0 9.5 60-69歲 7.5 40.5 45.5 6.5

（BIGLOBE公司的1000人調査）

此外、「新型冠狀病毒的對應上、今後政治您有什麼期待的？」（可複選）的相關問題上，以「希望快點促進疫苗開發」的72.3％最多、接續是「失業・停業的損失支援」（49.2％）、「醫療相關人士的支援」（43.5％）、「各種手續的電子化」（42.2％）、「消費稅減稅」（41.8％）、「推進遠距上班的勞動模式改革」（40.4％）等選項。

標題圖片：新型冠狀病毒的感染對策上，球場的啤酒販賣員戴上口罩與手套，現金用塑膠拉鍊袋裝好等方法販售＝2020年7月10日、攝於甲子園球場（時事通信社）