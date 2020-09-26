注重視覺效果 人氣再度翻盤的鯖魚罐頭

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以前提到水產品罐頭，可謂非鮪魚罐頭莫屬。家家戶戶都備有存貨，或夾在三明治裡或點綴沙拉等，食用方法多種多樣。而且，鮪魚罐頭還常常是超市打折的熱門商品。然而，從2014年前後開始，情況出現轉變。鮪魚罐頭的產量漸減，鯖魚罐頭取而代之，一躍升至水產品罐頭銷量榜首。

促成首位更迭的產品，便是2013年誕生的「Ça va？」罐頭。它是三一一大地震的重災區三陸地區（岩手縣）推出的產品，旨在使用國產鯖魚，並以當地特色加工生產。罐頭名稱取自與鯖魚日文發音相近的法語「Ça va？」，意為「你好嗎？」的意思。罐頭的外包裝時髦靚麗，鮮豔的黃色背景色上畫著一條淺藍色的鯖魚，僅用橄欖油簡單調味，使這種罐頭適宜於用在各種菜肴中，因而帶動了產品的人氣。它徹底顛覆了之前鯖魚罐頭那種「便宜的下酒菜」、「領薪水前的省錢菜肴」這種略顯窮酸的形象。

自「Ça va？」罐頭上市後，鯖魚罐頭除了味道，還開始重視起外觀設計。超市貨架上的大量罐頭產品中，鯖魚罐頭大多外形美觀，視覺效果超群出眾。

標題圖片：設計時尚的鯖魚罐頭（nippon.com）