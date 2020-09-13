距離東京奧運僅剩1年！日本年輕人的那股興奮跑去了哪裡？

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2019年7月，日本人似乎還因「距離東京奧運開幕僅剩1年！」而感到興奮。然而受新冠疫情全球蔓延的影響，東京奧運帕運不得不延期一年舉辦。現在，距離明年奧運會幕「僅剩1年」，人們依然被疫情弄得焦頭爛額，迎奧運的熱情為此而大打折扣。

日本財團以1000名17～19歲男女為對象實施的網路調查顯示，與去年相比，現今人們對東京奧運帕運的興趣已經大大降低。在2019年的調查中，約七成受訪者表示期待奧運、帕運或兩者，而在今年7月的調查中，這一比例已降至55.5％。

針對「為成功舉辦奧運，需要考慮哪些事情」這個問題，2020年的調查中絕大多數受訪者都認為是「新冠病毒對策」，占74.0％。而在新冠疫情爆發之前的2019年的調查中，人們的關注點則比較多樣化，比如有「酷暑」「恐怖主義」「交通擁擠」等各種需要解決的問題。如今，大部分人都已經認識到，如果沒有新冠病毒對策，就不可能舉辦大型體育賽事」。

或許因為這樣的原因，當被問及對東京奧運帕運延期至2021年舉辦的看法時，近四成受訪者認為應該「再延期一年，於2022年舉辦」「延期至巴黎奧運（2024年）以後舉辦」，另有近兩成認為應該「取消」，只有28.0％的人表示應該「如期舉辦」。

標題圖片：新國立競技場，2020年1月2日（時事）