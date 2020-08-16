平心靜氣忍耐過夏天 : 金錢的使用上也要開「省電模式」―明治安田生命調査

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受到新型冠狀病毒影響，休校期間持續變長，連帶地孩子們的暑假也縮短了。確診者較多的都市地帶到觀光地的旅行也不再像是過往那般受到當地人們觀迎。希望明年能迎接快樂且飛奔各地的夏天！

根據明治安田生命在6月中旬實施，「有關夏天調查」中、對於2020年的暑假等使用的平均花費金額為6萬5157日圓。19年受到令和改元號的因素，黃金週開始有了十連休假期，受此影響雖然下季的金額支出上有了更大幅度，不過今年又下滑，降至2006年有調查以來的最低額度。根據男女性別，女性跟前一年相比大致落在6萬3275日圓、男性則是減了5800日圓來到6萬7039日圓。

對於支出上「預計減少」的人聽取其理由，63.0%表示「新型冠狀病毒下減少外出，沒有特別錢的使用方式」緊接著是、「對將來感到不安，因此先存錢」有32.9%。

受到新型冠狀病毒感染擴大，對於今年暑假回答「有影響」的人佔70.2％，當中「還無法決定預定計畫」的也有48.3%人回答。對於未來一到兩個月也無法預估的不透明感是今年夏天的最大特徵。

對於新型冠狀病毒下回答「沒有受到影響」的人，包含他們今年如何度過暑假等等，約有6成的人回答「在自家內優閒度過」。另一方面，「返鄉」（比前一年減少6.1%）、「國內旅行」（比前一年減少6.3%）、「國外旅行」（比前一年減少3.1%）等需要移動的行程都比前一年要減少許多。中斷旅行與返鄉計畫等，或是變更旅行目的地，中斷休閒計畫等人也很多。

對於今年的暑假用一個漢字來表示的話如何回答？這個答案跟以往閃耀與快樂等夏天的氛圍比起來是相距甚遠了。只有剩下「平靜、忍耐」的夏天了。

標題圖片：PIXTA