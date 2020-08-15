Go To 近郊！東京都内唯一路面電車的小旅行 : 都電荒川線簡介

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受到新型冠狀病毒第二波大流行，今年夏天很多人也放棄外出遠遊。不過，並不是遠行才被稱作真正的旅行！搭上東京都路面電車都電荒川線，從「三之輪橋」到「早稻田」等體驗下町風情，全長12.2公里長，耗時56分鐘的鏗鏗作響之聲下來一趟小旅行也不過170日圓！一定能發現到不同於東京都心地區不同的東京面貌！

回溯都電的歷史，可以推到東京市從東京鐵道有限公司收回該公司路面電車事業的1911年（明治44）開始算起。全盛時期的1943年（昭和18年），平均一天高達193萬人利用，東京都內宛如網狀分布的41線系統都算在內的話，總長會達到213公里。

但是，就在東京都進入高度成長期後，汽車加速普及，連帶造成都內的塞車與社會問題。道路上奔馳的路面電車也被認為是都電不斷塞車的原因，當局不得已在1967～72（昭和42～47）年的5年間陸續廢除181公里路線。現在只有三之輪橋（荒川區）與早稻田（新宿區）間聯繫的「都電荒川線」1個系統持續運作，行進區間僅有12.2公里、1日平均約有4萬8000人利用該路線。

當初荒川線沒有被廢止的原因，一方面沒有代替用巴士可以運行的道路外，生活在周遭的居民也因為生活的不便而強烈希望該路線可以留存下來，該路線原版大部分都是專用軌道，真正在道路上運行的區間相當有限。

以「東京唯一的路面電車」為名，事實上在道路上運行的區間不過1.7公里。從JR線的高架路線下方通過，與車一起併行緩緩而上的上坡「王子站前」到「飛鳥山」間，被視為都電必搭的精華路段。

都電荒川線的簡介

暱稱 東京櫻花有軌電車 營業區間 三之輪橋～早稻田 営業里程 12.2公里（當中路面電車區間1.7公里） 停留站數 30站 單趟時間 56分 運行時間 尖峰時3～6分一班、白天離峰為6～7分一班 票價 170日圓（IC交通卡為168日圓）

依據東京都交通局公布的數據為基準由編輯部作成

標題圖片 : PIXTA