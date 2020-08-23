吃迴轉壽司 最初最後居然都點鮭魚？ 日本人「迴轉壽司習性」

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傳說1958（昭和33）年4月在東大阪市開幕的「迴轉元祿壽司1號店」被稱為是迴轉壽司的起源。在經過60多年後，迴轉壽司對於日本來說已經是不可或缺，但要提到最具有人氣的壽司料的話......

壽司不只是大人，也深受小孩子們的廣泛喜愛，是日本國民的「大眾食」，用合理的價格輕鬆食用的迴轉壽司，真的名符其實。日本海產品公司瑪魯哈日魯(Maruha Nichiro)近來實施調查的「有關回轉壽司消費者實態調查2020」，針對日本全國15到59歲男女13595人中，吃壽司是在店內，還是買回家在家吃等食用方式進行回答(可複選)，回答「迴轉壽司」的人有77.4%的高數值。

在迴轉壽司店中，平均一人支付的金額，回答「1000～2000日圓間」有60.8％佔最多、平均有1514日圓。「迴轉壽司店內、1盤大約多少會覺得太貴而不會取盤？」的問題、回答集中在「500～600日圓間」有28.2％、「300～400日圓間」有24.5％，平均金額是538日圓。

迴轉壽司店中「常常吃的壽司料」中，鮭魚以47.3％的比例，高過第2名的鮪魚赤身有10個百分點以上。鮭魚也是自2012年以來連續9年成為第一位。另一方面「因為太貴而選擇忍耐的壽司料」中，大腹肉、中腹肉、海膽、鮑魚等高級食材列入其中。

常常吃的壽司料

（％） 鮭魚 47.3 鮪魚・赤身 33.5 鮪魚・中腹肉 29.8 鰤魚 28.3 蝦 27.9 蔥鮪 22.3 花枝 21.4 魚鰭肉 21.3 鮭魚卵 19.1 竹筴魚 16.5

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

太貴而選擇忍耐的壽司料

（％） 鮪魚・大腹肉 22 海膽 9.6 鮪魚・中腹肉 9.2 鮑魚 5.7 鮭魚卵 4.9 鰻魚 4.8 蟹肉 4.2 金目鯛 3 扇貝 2.9 牡蠣 2.2

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

只不過，「剛開始會吃的壽司料」、「結束前會吃的壽司料」中，兩邊都是鮭魚得到最高支持。不是因為太貴的壽司料吃不起而改吃鮭魚，而是因為鮭魚生為迴轉壽司的壽司料來說，不論在哪方面都有不可撼動的高人氣。

剛開始會吃的壽司料

（％） 鮭魚 20.9 鮪魚・赤身 11.7 鰤魚 7.5 蝦 6.0 魚鰭肉 4.8

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

結束前會吃的壽司料

（％） 鮭魚 11.8 鐵火卷 4.7 鮪魚・赤身 4.6 鮪魚・中腹肉 4.5 玉子 4.2

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

「選迴轉帶上的壽司料」與「給師傅握的壽司料」哪一個比較多中，「給師傅握的壽司料」佔了73.8％。即便是吃壽司香對方便的回轉壽司店，「想吃的壽司料希望能夠親自點跟握」，美味可能也會更上一層。特別是，女性約有八成左右都希望自己點餐，然後給師父握壽司，想必是對「美味」有著相當獨特的堅持。

標題圖片：Pakutaso