吃迴轉壽司 最初最後居然都點鮭魚？ 日本人「迴轉壽司習性」文化 財經 飲食
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壽司不只是大人，也深受小孩子們的廣泛喜愛，是日本國民的「大眾食」，用合理的價格輕鬆食用的迴轉壽司，真的名符其實。日本海產品公司瑪魯哈日魯(Maruha Nichiro)近來實施調查的「有關回轉壽司消費者實態調查2020」，針對日本全國15到59歲男女13595人中，吃壽司是在店內，還是買回家在家吃等食用方式進行回答(可複選)，回答「迴轉壽司」的人有77.4%的高數值。
在迴轉壽司店中，平均一人支付的金額，回答「1000～2000日圓間」有60.8％佔最多、平均有1514日圓。「迴轉壽司店內、1盤大約多少會覺得太貴而不會取盤？」的問題、回答集中在「500～600日圓間」有28.2％、「300～400日圓間」有24.5％，平均金額是538日圓。
迴轉壽司店中「常常吃的壽司料」中，鮭魚以47.3％的比例，高過第2名的鮪魚赤身有10個百分點以上。鮭魚也是自2012年以來連續9年成為第一位。另一方面「因為太貴而選擇忍耐的壽司料」中，大腹肉、中腹肉、海膽、鮑魚等高級食材列入其中。
常常吃的壽司料
|（％）
|鮭魚
|47.3
|鮪魚・赤身
|33.5
|鮪魚・中腹肉
|29.8
|鰤魚
|28.3
|蝦
|27.9
|蔥鮪
|22.3
|花枝
|21.4
|魚鰭肉
|21.3
|鮭魚卵
|19.1
|竹筴魚
|16.5
出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」
太貴而選擇忍耐的壽司料
|（％）
|鮪魚・大腹肉
|22
|海膽
|9.6
|鮪魚・中腹肉
|9.2
|鮑魚
|5.7
|鮭魚卵
|4.9
|鰻魚
|4.8
|蟹肉
|4.2
|金目鯛
|3
|扇貝
|2.9
|牡蠣
|2.2
出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」
只不過，「剛開始會吃的壽司料」、「結束前會吃的壽司料」中，兩邊都是鮭魚得到最高支持。不是因為太貴的壽司料吃不起而改吃鮭魚，而是因為鮭魚生為迴轉壽司的壽司料來說，不論在哪方面都有不可撼動的高人氣。
剛開始會吃的壽司料
|（％）
|鮭魚
|20.9
|鮪魚・赤身
|11.7
|鰤魚
|7.5
|蝦
|6.0
|魚鰭肉
|4.8
出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」
結束前會吃的壽司料
|（％）
|鮭魚
|11.8
|鐵火卷
|4.7
|鮪魚・赤身
|4.6
|鮪魚・中腹肉
|4.5
|玉子
|4.2
出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」
「選迴轉帶上的壽司料」與「給師傅握的壽司料」哪一個比較多中，「給師傅握的壽司料」佔了73.8％。即便是吃壽司香對方便的回轉壽司店，「想吃的壽司料希望能夠親自點跟握」，美味可能也會更上一層。特別是，女性約有八成左右都希望自己點餐，然後給師父握壽司，想必是對「美味」有著相當獨特的堅持。
標題圖片：Pakutaso