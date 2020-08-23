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吃迴轉壽司 最初最後居然都點鮭魚？ 日本人「迴轉壽司習性」

文化 財經 飲食

傳說1958（昭和33）年4月在東大阪市開幕的「迴轉元祿壽司1號店」被稱為是迴轉壽司的起源。在經過60多年後，迴轉壽司對於日本來說已經是不可或缺，但要提到最具有人氣的壽司料的話......
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壽司不只是大人，也深受小孩子們的廣泛喜愛，是日本國民的「大眾食」，用合理的價格輕鬆食用的迴轉壽司，真的名符其實。日本海產品公司瑪魯哈日魯(Maruha Nichiro)近來實施調查的「有關回轉壽司消費者實態調查2020」，針對日本全國15到59歲男女13595人中，吃壽司是在店內，還是買回家在家吃等食用方式進行回答(可複選)，回答「迴轉壽司」的人有77.4%的高數值。

在迴轉壽司店中，平均一人支付的金額，回答「1000～2000日圓間」有60.8％佔最多、平均有1514日圓。「迴轉壽司店內、1盤大約多少會覺得太貴而不會取盤？」的問題、回答集中在「500～600日圓間」有28.2％、「300～400日圓間」有24.5％，平均金額是538日圓。

迴轉壽司店中「常常吃的壽司料」中，鮭魚以47.3％的比例，高過第2名的鮪魚赤身有10個百分點以上。鮭魚也是自2012年以來連續9年成為第一位。另一方面「因為太貴而選擇忍耐的壽司料」中，大腹肉、中腹肉、海膽、鮑魚等高級食材列入其中。

常常吃的壽司料

  （％）
鮭魚 47.3
鮪魚・赤身 33.5
鮪魚・中腹肉 29.8
鰤魚 28.3
27.9
蔥鮪 22.3
花枝 21.4
魚鰭肉 21.3
鮭魚卵 19.1
竹筴魚 16.5

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

太貴而選擇忍耐的壽司料

  （％）
鮪魚・大腹肉 22
海膽 9.6
鮪魚・中腹肉 9.2
鮑魚 5.7
鮭魚卵 4.9
鰻魚 4.8
蟹肉 4.2
金目鯛 3
扇貝 2.9
牡蠣 2.2

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

只不過，「剛開始會吃的壽司料」、「結束前會吃的壽司料」中，兩邊都是鮭魚得到最高支持。不是因為太貴的壽司料吃不起而改吃鮭魚，而是因為鮭魚生為迴轉壽司的壽司料來說，不論在哪方面都有不可撼動的高人氣。

剛開始會吃的壽司料

  （％）
鮭魚 20.9
鮪魚・赤身 11.7
鰤魚 7.5
6.0
魚鰭肉 4.8

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

結束前會吃的壽司料

  （％）
鮭魚 11.8
鐵火卷 4.7
鮪魚・赤身 4.6
鮪魚・中腹肉 4.5
玉子 4.2

出處：Maruha Nichiro「有關回轉壽司消費者實態調查2020」

「選迴轉帶上的壽司料」與「給師傅握的壽司料」哪一個比較多中，「給師傅握的壽司料」佔了73.8％。即便是吃壽司香對方便的回轉壽司店，「想吃的壽司料希望能夠親自點跟握」，美味可能也會更上一層。特別是，女性約有八成左右都希望自己點餐，然後給師父握壽司，想必是對「美味」有著相當獨特的堅持。

標題圖片：Pakutaso

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