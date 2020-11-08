日本人人口首次減少超50萬：外國人比率上升到2.25%

日本資料庫

根據截至到2020年1月1日的日本居民基本資訊登記卡資料，相比前一年，日本人人口減少50萬，外國人增加20萬，總人口為1億2713萬8033人。2009年到達頂峰後，日本的人口開始減少，但日本人的人口降幅超過50萬人尚屬首次。這個數字帶有怎樣的衝擊性，我們可以做一個易於理解的表達：日本鳥取縣的人口為56萬1175人（日本人及外國人），也就是說，幾乎整個鳥取縣的人口幾近消失。

日本總務省根據截至到2020年1月1日的日本居民基本資訊登記卡資料公佈的人口動態調查顯示，日本全國總人口為1億2713萬8033人。日本人比前一年減少50萬5046人，為1億2427萬1318人。這是自1968年開始這項調查以來人口減少最多的一次，並且減少人數超過50萬尚屬首次。日本人人口自2009年開始連續11年呈減少狀態。而另一方面，外國人則比前一年增加了19萬9516人，總計為286萬6715人，成長迅速。日本全國的外國居民所占比例達到2.25%。

從各年齡段人口構成來看，日本人中包含二戰結束後第一次嬰兒潮時期出生的人口在內的65～74歲，以及他們的子女一代40～54歲的人口占比最大，而他們一下的年輕一代的人口占比較少，由此可以看出日本社會的少子老齡化傾向。外國居民以20～30歲年齡段人數為最多，反映出他們正在彌補由於日本的少子化而引發的勞動力不足問題。

從各都道府縣的人口增減情況來看，日本人人口增加的地區，為東京都、神奈川縣、沖繩縣這1都2縣。相反，除了島根縣外，外國人在全國46個都道府縣都有所增加。

按都道府縣來看外國居民的人口，最多的是東京都，其後依次為愛知縣、大阪府、神奈川縣、埼玉縣。在日本生活的外國人有53.2%集中在這5個都府縣內。

人口較多的都道府縣和人口較少的都道府縣（全體居民）

東京 13,834,925 鳥取 561,175 神奈川 9,209,442 島根 679,324 大阪 8,849635 高知 709,230 愛知 7,575,530 德島 742,505 埼玉 7,390,054 福井 780,053 千葉 6,319,772 佐賀 823,810 兵庫 5,549,568 山梨 826,579 北海道 5,267,762 和歌山 954,258 福岡 5,129,841 香川 981,280 靜岡 3,808,556 秋田 985,416

出處：總務省

外國人較多的都道府縣和較少的都道府縣

東京 577,329 秋田 4,302 愛知 274,208 高知 4,834 大阪 252,742 鳥取 4,980 神奈川 228,275 青森 6,289 埼玉 192,261 德島 6,531 千葉 165,146 和歌山 7,085 兵庫 114,189 佐賀 7,205 靜岡 96,960 宮崎 7,717 福岡 82,578 山形 7,945 茨城 69,729 岩手 8,053

出處：總務省

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