日本人人口首次減少超50萬：外國人比率上升到2.25%財經 社會 生活 國際交流
根據截至到2020年1月1日的日本居民基本資訊登記卡資料，相比前一年，日本人人口減少50萬，外國人增加20萬，總人口為1億2713萬8033人。2009年到達頂峰後，日本的人口開始減少，但日本人的人口降幅超過50萬人尚屬首次。這個數字帶有怎樣的衝擊性，我們可以做一個易於理解的表達：日本鳥取縣的人口為56萬1175人（日本人及外國人），也就是說，幾乎整個鳥取縣的人口幾近消失。
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日本總務省根據截至到2020年1月1日的日本居民基本資訊登記卡資料公佈的人口動態調查顯示，日本全國總人口為1億2713萬8033人。日本人比前一年減少50萬5046人，為1億2427萬1318人。這是自1968年開始這項調查以來人口減少最多的一次，並且減少人數超過50萬尚屬首次。日本人人口自2009年開始連續11年呈減少狀態。而另一方面，外國人則比前一年增加了19萬9516人，總計為286萬6715人，成長迅速。日本全國的外國居民所占比例達到2.25%。
從各年齡段人口構成來看，日本人中包含二戰結束後第一次嬰兒潮時期出生的人口在內的65～74歲，以及他們的子女一代40～54歲的人口占比最大，而他們一下的年輕一代的人口占比較少，由此可以看出日本社會的少子老齡化傾向。外國居民以20～30歲年齡段人數為最多，反映出他們正在彌補由於日本的少子化而引發的勞動力不足問題。
從各都道府縣的人口增減情況來看，日本人人口增加的地區，為東京都、神奈川縣、沖繩縣這1都2縣。相反，除了島根縣外，外國人在全國46個都道府縣都有所增加。
按都道府縣來看外國居民的人口，最多的是東京都，其後依次為愛知縣、大阪府、神奈川縣、埼玉縣。在日本生活的外國人有53.2%集中在這5個都府縣內。
人口較多的都道府縣和人口較少的都道府縣（全體居民）
|東京
|13,834,925
|鳥取
|561,175
|神奈川
|9,209,442
|島根
|679,324
|大阪
|8,849635
|高知
|709,230
|愛知
|7,575,530
|德島
|742,505
|埼玉
|7,390,054
|福井
|780,053
|千葉
|6,319,772
|佐賀
|823,810
|兵庫
|5,549,568
|山梨
|826,579
|北海道
|5,267,762
|和歌山
|954,258
|福岡
|5,129,841
|香川
|981,280
|靜岡
|3,808,556
|秋田
|985,416
出處：總務省
外國人較多的都道府縣和較少的都道府縣
|東京
|577,329
|秋田
|4,302
|愛知
|274,208
|高知
|4,834
|大阪
|252,742
|鳥取
|4,980
|神奈川
|228,275
|青森
|6,289
|埼玉
|192,261
|德島
|6,531
|千葉
|165,146
|和歌山
|7,085
|兵庫
|114,189
|佐賀
|7,205
|靜岡
|96,960
|宮崎
|7,717
|福岡
|82,578
|山形
|7,945
|茨城
|69,729
|岩手
|8,053
出處：總務省
標題圖片: PIXTA