大阪，街友最多的城市

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厚生勞動省從2003年開始實施一項以街友為對象的調查。最新一次調查顯示日本的街友人數為3,992人，為此項調查實施以來的最低記錄。但也有人指出，之所以每年統計人數確實減少，是因為沒有把像「網咖難民」這種雖未露宿街頭卻也居無定所的新型街友統計在內。

為了幫助街友自強自立，持續掌握相關法律政策的效果，厚生勞動省定期在日本全國開展一項以「街友」為對象的調查。這裡所謂的「街友」的具體定義，是「以城市公園、河邊、道路、車站及其他公共設施為起居場所過著日常生活的人」。該調查採取由各個市區町村的相關工作人員以目測巡視的方式實施的，因此實際人數有可能更多。

厚生勞動省7月發佈的2020年1月的調查結果顯示，日本全國街友的人數為3,992人，比上一年度減少了12.4%，為2003年開始實施調查以來的最低記錄。其中，男性為3,688人，占絕大多數，女性為168人，還有136人因身著防寒衣物等因素無法目視辨認性別。

從街友的全國分佈情況來看，東京的23區占20.5%，20個政令指定城市占57.7%，40個核心城市為7.2%，其他173個市町村占14.6%。東京23區和政令指定城市中的街友合計3,120人，占總體的近八成，與上一年度相比減少了11.6%。

按都道府縣來看，除青森、秋田、山形、滋賀、鳥取、島根、高知這7個縣之外，其餘40個都道府縣均存在街友。與去年相比街友人數減少較多的是東京都（減少了237人）、神奈川縣（減少了180人）、埼玉縣（減少了39人）等。而街友人數最多的是大阪府，為1,038人，其後依次是東京都（889人）和神奈川縣（719人）。

此外，從街友集聚的場所來看，各處人數均有所減少，人數比例則與去年沒有太大變化。按人數從多到少排列依次為：河邊1,020人、其他公共設施986人、城市公園967人、道路796人、車站223人。

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