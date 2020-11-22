GDP年率下滑27.8%：因疫情創下二戰後最大降幅

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2020年4－6月的GDP按年率換算下滑27.8%，遠遠超過了雷曼危機後的17.8%，創二戰後最大跌幅。新型冠狀病毒疫情仍未見減退趨勢，衝擊著整個世界。

日本內閣府發佈的2020年4－6月的國內生產毛額（GDP，經季節調整後）的估算值，在扣除物價變動因素後，實際比上季度下降了7.8%，若以同樣幅度連續下滑一年的年率換算，則降幅為27.8%，超過了雷曼危機後2009年1－3月的17.8%，創二戰後最大跌幅。由於疫情的蔓延，日本發佈了緊急狀態宣言，期間更是令經濟活動停滯不前。GDP的負成長，已持續了三個季度。

占GDP近6成的個人消費減少了8.2%。4月和5月緊急狀態期間，外出受到限制，餐飲和旅行等服務業的消費更是銳減。由於疫情在世界蔓延，歐美各國均採取了禁足封城措施，外需也劇減，出口比上一個季度減少18.5%（年率換算下滑56.0%）。因為實質上處於鎖國狀態，在GDP統計上列為服務出口類的訪日外國遊客的消費驟減，這也是一個沉重的打擊。

2020年4－6月的GDP速報

4－6月 1－3月 GDP -7.8 -0.6 年率換算 -27.8 -2.5 個人消費 -8.2 -0.8 住宅投資 -0.2 -4.2 設備投資 -1.5 1.7 公共投資 1.2 -0.5 出口 -18.5 -5.4 進口 -0.5 -4.2

出處： 內閣府

標題圖片：發佈新型冠狀病毒感染警報期間，東京都政府大樓亮起紅燈，2020年6月7日攝影（PIXTA）