新型冠狀病毒讓孩子們也充滿壓力

日本資料庫

在家工作的普及，讓工作方式發生了急劇的變化。不能像從前那樣與同事和上司進行交流，估計不少人精神壓力因此而徒增。但是，感到痛苦的不僅僅是大人。由於臨時停課長期化，孩子們在不能與小夥伴一起玩耍的日子裡也不知如何是好，面對或歧視新冠患者、或對患者抱有偏見的成人社會，他們的心靈也受到創傷。

在國立成育醫療研究中心於2020年6～7月進行的「新冠疫情與孩子問卷」調查中，32%的受訪兒童回答「如果自己或家人感染新冠，想保密」；47%的孩子回答「如果感染新冠，應該有很多人想保密」。 「自肅員警」（肆意要求別人或商家自律的人——譯注）、「省親員警」（譴責從大城市回老家探親的人——譯注）等，對新冠疫情反應過激的行為在媒體上時有報導，似乎也使孩子們產生了害怕「被別人知道自己感染」的心理。另外，有22%的孩子回答說，「感染過新冠的人即使治癒，也會猶豫要不要和他打招呼」。

該中心指出，圍繞新冠病毒感染的歧視和偏見，在孩子們中間也產生了不小的影響。分析指出，「往年，8月下旬到9月上旬自殺的孩子較多，一般認為是由於暑假結束、迎接開學的心理負擔加重的緣故，尤其是今年需要特別提起注意」。

另外，呈現出一系列壓力反應的孩子占到72%，症狀包括「想到新冠病毒的事就感覺很煩」、「最近無法集中精力」等等。不少孩子出現了動輒焦躁、無法入睡、自殘、甚至對家人或寵物施加暴力等行為。在問卷調查的自由表述欄目中，有孩子反映說，「由於戴著口罩，不知道是哪位老師。說話也很難聽清楚，就算想提問，也害怕靠得太近」、「老師挺可怕的。我跟朋友玩兒的時候靠太近就會挨訓」等等，訴說了在學校裡遇到的交流方面的問題。

在問卷中，還就新冠疫情擴大給生活方式和學校生活狀況帶來的變化問題，詢問孩子們「認為自己的意見有無得到反映」。隨著年齡增加，回答「不太認為」、「一點都不認為」的比例增加，很明顯孩子們抱有不滿情緒。

在自由記述中，孩子們還毫不留情地寫下了對大人的意見，他們質問「為什麼大人可以出去喝酒，而小孩子聚在一起玩會兒都不行？」「在電視採訪中看到別人的爸爸媽媽說，孩子一直在家會給他們帶來壓力，讓我想到自己的父母是不是也不想和我呆在一起。說真的，有一種被嫌棄的痛苦」。

標題照片：PIXTA