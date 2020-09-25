新型冠狀病毒結束後想去的國家是日本！魅力是「美食」

日本資料庫

4月2,900人、5月1,700人、6月2,600人、7月3,800人。 2020年4月以後訪日外國人的數量連續4個月比去年同期減少99.9%。截至去年，因訪日外國遊客而熱鬧非凡的景象彷彿夢幻一般。希望世界各國早日開放國境。因為我們渴望去世界精彩的地方旅行，也希望世界各國的遊客來日本訪問！

由於新冠疫情的擴大，世界各國的旅遊需求都陷入了低谷。來日本觀光的外國遊客數量也連續4個月減少99.9%，呈現出毀滅性狀態。但是，人們並沒有丟掉旅遊夢想。

6月，日本政策投資銀行和日本交通公社以亞洲8個國家及地區、歐美及澳洲4個國家的居民為對象，進行了一次網絡問卷調查，針對「新冠疫情結束後是否想去國外旅遊」的問項，回答「想去」或「總的來說還是想去」的受訪者達到82%。

想去旅遊的國家和地區（可多選），選擇日本的佔46%，位居第一。第二是韓國，佔22%，第三是臺灣，佔17%。

關於住宿，以往的調查顯示，亞洲居民和歐美居民都喜歡「有溫泉的日式旅館」。此次調查則發現，喜歡「有溫泉的日式旅館」的比例下降了，選擇「豪華而舒適的西式飯店」的比例上升。 DBJ分析認為，「可能遊客對與活動軌跡不明的人共同使用溫泉、SPA、三溫暖等感到憂慮，擔心被傳染」。

那麼作為旅遊優選地的日本，到底擁有什麼過人魅力呢？調查中選擇希望來日本旅遊的人評價最高的有以下幾項：「飲食美味」，佔43%；「以前去過，很喜歡」，佔37%；「乾淨」佔36%；「治安良好」 ，佔33%。不過，在「多語種服務」上評價較低，而且受訪者也沒有認識到日本的新冠疫情較輕這一點。有49%的受訪者認為「美食」是想去臺灣旅遊的動機，評價高於日本。 「新冠疫情較輕」也給人良好的印象。

當問及希望去日本哪些地區旅遊時，回答最多的是東京，佔47%；其次是北海道，佔42%；接著是關西地區，佔37%；東京近郊（橫濱、箱根等）佔30% 。

標題照片：PIXTA