近7000個島嶼構成的日本，東京的離島卻意外地多？

日本資料庫

島的定義為，「自然形成的陸地中，四周環繞著水。就算在滿潮的時候，地依舊在水面上」。綜觀全世界，一般來說，比澳洲大陸還要小的陸地面積都稱為「島」，構成日本的陸地包括本州與北海道，其實都是島。日本總共有6852個島嶼構成。真可謂名符其實「日本列島」。

日本列島——從字面上就可以看出，日本是由很多個島嶼所構成的。根據總務省統計局「日本統計年鑑」中資料，總共有多達6852個島嶼。但是在日常生活中，對於島這個意識相對稀薄，但是這個數量從北海道、本州、四國、九州、沖繩本島等都包含在內。本土的五個島嶼之外，還有6847個離島，其中416島還是有人居住。

順帶一提本州是繼，格陵蘭島（丹麥）、新幾內亞島（印尼、巴布亞紐幾內亞）、婆羅洲島（印尼，馬來西亞，汶萊）、馬達加斯加島（馬達加斯加）、巴芬島（加拿大）與蘇門答臘（印尼）等後，世界第7大島嶼。北海道是第19位、九州則是的31位。

有人島中，依據離島振興法關係4法所指定的304島嶼總面積佔日本國土2%。在那邊居住的人口，僅不到日本全人口的0.5%。根據島的規模與人口來看，500人以下的島佔全體的7成左右。

依照都道府縣別來看，擁有最多離島，包括壹岐島、對馬島、五島列島等的長崎縣有971個。接續為鹿兒島縣的北海島等。意外的是東京離島是全國第6位。這是因為按照行政區劃，伊豆諸島與小笠原諸島都是屬於東京都。伊豆諸島的青島（標題圖片）、是以日本第一少人口的村落聞名。東京作為世界巨大都市、卻有日本最小的村莊，這點讓人感到有趣。小笠原諸島的沖之鳥島則是日本最南端、南鳥島則是日本最東端之島。整體上來看、東京都也是日本最南端、最東端的自治體。

島嶼數量從多到少的都道府縣

都道府縣 離島數量 長崎縣 971 鹿兒島縣 605 北海道 509 島根縣 369 沖縄縣 363 東京都 330 宮城縣 311 岩手縣 286 愛媛縣 270 和歌山縣 253

出處: 日本離島中心

標題圖片 : ©公益財團法人・東京観光財團 / 伊豆諸島的青島