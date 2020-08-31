第二次安倍內閣大事記

第二次安倍內閣大事記政治外交
8月28日傍晚，安倍晉三首相召開記者會，宣布潰瘍性結腸炎宿疾復發，「目前需要治療，不能因為身體狀況不佳而做出政治誤判。既然已經沒有信心可以擔負國民的重托，就不應該再繼續擔任首相」，表示將辭去首相職務。在此，讓我們一起來回顧一下2012年12月第二次安倍內閣成立以來的各項大事。
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|時間
|事件
|2012年12月
|第二次安倍內閣成立
|2013年1月
|政府和日本銀行聯合宣布要實現2%的通貨膨脹率目標
|2013年9月
|2020年東京奧運帕運申辦成功
|2014年4月
|消費稅率上調至8%
|2014年7月
|內閣會議決定解禁行使集體自衛權
|2014年11月
|宣布將消費稅率上調至10%的計劃推遲一年半執行
|2014年12月
|第三次安倍內閣成立
|2015年9月
|《安全保障相關法》出臺
|2016年6月
|再次將消費稅率上調至10%的計劃推遲至2019年10月執行
|2016年8月
|明仁天皇陛下（現在的上皇陛下）發表暗示生前退位之意的電視講話
|2017年5月
|安倍首相表示將於2020年施行新憲法
|2017年11月
|第四次安倍內閣成立
|2019年5月
|今上天皇陛下即位，改令和年號
|2019年10月
|消費稅率上調至10%並引入減輕稅率
|2019年11月20日
|合計在任時間達到憲政史上最長的2887天
|2020年3月
|東京奧運帕運確定延期舉辦
|2020年4月
|因新冠疫情擴散而發布緊急事態宣言
|2020年8月24日
|第二次內閣成立以來的連續在任時間達到歷代首相中最長的2799天
|2020年11月
|美國總統大選
|2021年7～8月
|舉辦東京奧運帕運？
|2021年9月
|自民黨黨首任期屆滿
標題圖片：左為2012年12月第二次安倍內閣成立時召開記者會的安倍首相，右為連續在任時間創下歷代首相之最的2020年8月24日當天在首相官邸內的安倍首相（均為時事）