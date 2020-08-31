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第二次安倍內閣大事記

8月28日傍晚，安倍晉三首相召開記者會，宣布潰瘍性結腸炎宿疾復發，「目前需要治療，不能因為身體狀況不佳而做出政治誤判。既然已經沒有信心可以擔負國民的重托，就不應該再繼續擔任首相」，表示將辭去首相職務。在此，讓我們一起來回顧一下2012年12月第二次安倍內閣成立以來的各項大事。

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