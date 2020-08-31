日本資料庫

第二次安倍內閣大事記

政治外交

8月28日傍晚，安倍晉三首相召開記者會，宣布潰瘍性結腸炎宿疾復發，「目前需要治療，不能因為身體狀況不佳而做出政治誤判。既然已經沒有信心可以擔負國民的重托，就不應該再繼續擔任首相」，表示將辭去首相職務。在此，讓我們一起來回顧一下2012年12月第二次安倍內閣成立以來的各項大事。
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時間 事件
2012年12月 第二次安倍內閣成立
2013年1月 政府和日本銀行聯合宣布要實現2%的通貨膨脹率目標
2013年9月 2020年東京奧運帕運申辦成功
2014年4月 消費稅率上調至8%
2014年7月 內閣會議決定解禁行使集體自衛權
2014年11月 宣布將消費稅率上調至10%的計劃推遲一年半執行
2014年12月 第三次安倍內閣成立
2015年9月 《安全保障相關法》出臺
2016年6月 再次將消費稅率上調至10%的計劃推遲至2019年10月執行
2016年8月 明仁天皇陛下（現在的上皇陛下）發表暗示生前退位之意的電視講話
2017年5月 安倍首相表示將於2020年施行新憲法
2017年11月 第四次安倍內閣成立
2019年5月 今上天皇陛下即位，改令和年號
2019年10月 消費稅率上調至10%並引入減輕稅率
2019年11月20日 合計在任時間達到憲政史上最長的2887天
2020年3月 東京奧運帕運確定延期舉辦
2020年4月 因新冠疫情擴散而發布緊急事態宣言
2020年8月24日 第二次內閣成立以來的連續在任時間達到歷代首相中最長的2799天
2020年11月 美國總統大選
2021年7～8月 舉辦東京奧運帕運？
2021年9月 自民黨黨首任期屆滿

標題圖片：左為2012年12月第二次安倍內閣成立時召開記者會的安倍首相，右為連續在任時間創下歷代首相之最的2020年8月24日當天在首相官邸內的安倍首相（均為時事）

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