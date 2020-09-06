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自民黨龍頭之爭！三位候選人經歷介紹

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日本首相安倍晉三宣佈辭職後，圍繞其接班人的自民黨總裁選舉，形成內閣官房長官菅義偉、政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂三強鼎立競爭。以下替各位讀者介紹其三人的背景經歷。
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石破茂
第2次安倍內閣成立後擔任的職位 幹事長（2012年9月-2014年9月）
地方創生 國家戰略擔當大臣（2014年9月-2016年8月）
出生日期 1957年2月4日
年齡 63歳
出生地 鳥取縣八頭郡八頭町
最高學歷 慶應義塾大學法學系
進入政界之前 於三井銀行任職
所屬選舉區 鳥取1區
眾議員當選次數 11次
在自民黨及政府內的任職經歷 防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨政務調查會長
逸事 2018年9月參加自民黨總裁競選，相對於安倍首相的553票，石破獲得254票的不俗戰績，且贏得了45％的地方票。
岸田文雄
第2次安倍內閣成立後擔任的職位 外務大臣（2012年12月-2017年8月）
政（務）調（查）會長（2017年8月至今）
出生日期 1957年7月29日
年齡 63歲
出生地 東京都澀谷區
最高學歷 早稻田大学法学系
進入政界之前 任職於日本長期信用銀行
所屬選舉區 廣島1區
眾議員當選次數 9次
在自民黨及政府內的任職經歷 內閣府特命擔當大臣（第１次安倍改造內閣）、消費者行政推進擔當大臣
逸事 2018年9月的自民黨總裁選舉，最初曾有意參選，但之後選擇放棄，並轉為支持首相安倍連任。
菅義偉
第2次安倍內閣成立後擔任的職位 官房長官（2012年12月至今，歷代任期最長
出生日期 1948年12月6日
年齡 71歲
出生地 秋田縣雄勝町
最高學歷 法政大學法學系
進入政界之前 任職於民營企業，後成為眾議院議員小此木彥三郎的秘書，並2次當選橫濱市議會議員。
所屬選舉區 神奈川2區
眾議員當選次數 8次
在自民黨及政府內的任職經歷 總務大臣（第1次安倍內閣）

標題圖片：（從左至右）參加自民黨總裁競選的原干事長石破茂、政調會長岸田文雄和官房長官菅義偉（時事）

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