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自民黨龍頭之爭！三位候選人經歷介紹

日本首相安倍晉三宣佈辭職後，圍繞其接班人的自民黨總裁選舉，形成內閣官房長官菅義偉、政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂三強鼎立競爭。以下替各位讀者介紹其三人的背景經歷。

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