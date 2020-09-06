自民黨龍頭之爭！三位候選人經歷介紹

自民黨龍頭之爭！三位候選人經歷介紹政治外交 社會
日本首相安倍晉三宣佈辭職後，圍繞其接班人的自民黨總裁選舉，形成內閣官房長官菅義偉、政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂三強鼎立競爭。以下替各位讀者介紹其三人的背景經歷。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
|石破茂
|第2次安倍內閣成立後擔任的職位
|幹事長（2012年9月-2014年9月）
地方創生 國家戰略擔當大臣（2014年9月-2016年8月）
|出生日期
|1957年2月4日
|年齡
|63歳
|出生地
|鳥取縣八頭郡八頭町
|最高學歷
|慶應義塾大學法學系
|進入政界之前
|於三井銀行任職
|所屬選舉區
|鳥取1區
|眾議員當選次數
|11次
|在自民黨及政府內的任職經歷
|防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨政務調查會長
|逸事
|2018年9月參加自民黨總裁競選，相對於安倍首相的553票，石破獲得254票的不俗戰績，且贏得了45％的地方票。
|岸田文雄
|第2次安倍內閣成立後擔任的職位
|外務大臣（2012年12月-2017年8月）
政（務）調（查）會長（2017年8月至今）
|出生日期
|1957年7月29日
|年齡
|63歲
|出生地
|東京都澀谷區
|最高學歷
|早稻田大学法学系
|進入政界之前
|任職於日本長期信用銀行
|所屬選舉區
|廣島1區
|眾議員當選次數
|9次
|在自民黨及政府內的任職經歷
|內閣府特命擔當大臣（第１次安倍改造內閣）、消費者行政推進擔當大臣
|逸事
|2018年9月的自民黨總裁選舉，最初曾有意參選，但之後選擇放棄，並轉為支持首相安倍連任。
|菅義偉
|第2次安倍內閣成立後擔任的職位
|官房長官（2012年12月至今，歷代任期最長）
|出生日期
|1948年12月6日
|年齡
|71歲
|出生地
|秋田縣雄勝町
|最高學歷
|法政大學法學系
|進入政界之前
|任職於民營企業，後成為眾議院議員小此木彥三郎的秘書，並2次當選橫濱市議會議員。
|所屬選舉區
|神奈川2區
|眾議員當選次數
|8次
|在自民黨及政府內的任職經歷
|總務大臣（第1次安倍內閣）
標題圖片：（從左至右）參加自民黨總裁競選的原干事長石破茂、政調會長岸田文雄和官房長官菅義偉（時事）