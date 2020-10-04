2019年水災被害金額高達2兆1500億日圓 : 強颱哈吉貝造成8萬棟損傷

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2019年的水災被害金額，創下統計開始以來最大的兩兆1500日圓紀錄（暫定數値）。近年，隨著各項豪雨災害頻繁發生，加上2019年10月也發生相當嚴重的令和元年東日本颱風（颱風19號哈吉貝）再度造成嚴重的損害。

根據日本國土交通省所整理的2019年全國水災害（洪水、淹水、潮汐、海嘯、土石流、地盤滑動等）各項數據顯示，受害金額約為2兆1500日圓。去除掉海嘯以外，一年水災害的受害金額，為1961年統計以來的最大數字。

受害金額的詳細數據中，住宅及生活用品等一般資產達到1兆5939億日圓（74.2%），河川及道路設施等公共土木等為5233億日圓（24.4%），鐵路與水路等公益事業為304億日圓（1.4%）。

這當中，1兆8600億日圓的受害金額，是來自2019年10月中旬發生的令和元年東日本颱風（颱風19號哈吉貝），單一水災受害金額，是比平成30年7月豪雨（西日本豪雨）的1兆2150億日圓還要高、為過去最慘重。 這個颱風也創下廣大範圍的豪雨紀錄，全日本142所提防被破壞，死者與失蹤者來到87人，受到損傷的建築物超過8萬棟，是相當慘烈的災害。

2019年水災害受害金額（暫定數值）

受災建物（棟） 淹水區域（ha） 全毀・沖走 3376 宅地・其他 2萬1937 半毀 1萬7792 農地 5萬8763 樓板以上浸水 2萬7509 樓板以下浸水 5萬0229 共計 9萬8906 共計 8萬0700

國土交通省統計

根據日本都道府縣分別來看，受害金額多的縣、依序是福島（6715億日圓）、櫪木（2546億日圓）、宮城（2512億日圓）。都是自開始統計以來的最大金額。

2019年水災害受害金額前五位（億日圓）

1 福島縣 6715 2 櫪木縣 2546 3 宮城縣 2512 4 長野縣 2135 5 埼玉縣 1202

國土交通省統計

標題圖片：颱風哈吉貝豪雨下造成千曲川氾濫、大水將北陸新幹線車輛淹沒＝2019年10月13日、長野市（時事通信社）