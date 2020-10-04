2019年水災被害金額高達2兆1500億日圓 : 強颱哈吉貝造成8萬棟損傷

2019年水災被害金額高達2兆1500億日圓 : 強颱哈吉貝造成8萬棟損傷社會
2019年的水災被害金額，創下統計開始以來最大的兩兆1500日圓紀錄（暫定數値）。近年，隨著各項豪雨災害頻繁發生，加上2019年10月也發生相當嚴重的令和元年東日本颱風（颱風19號哈吉貝）再度造成嚴重的損害。
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根據日本國土交通省所整理的2019年全國水災害（洪水、淹水、潮汐、海嘯、土石流、地盤滑動等）各項數據顯示，受害金額約為2兆1500日圓。去除掉海嘯以外，一年水災害的受害金額，為1961年統計以來的最大數字。
受害金額的詳細數據中，住宅及生活用品等一般資產達到1兆5939億日圓（74.2%），河川及道路設施等公共土木等為5233億日圓（24.4%），鐵路與水路等公益事業為304億日圓（1.4%）。
這當中，1兆8600億日圓的受害金額，是來自2019年10月中旬發生的令和元年東日本颱風（颱風19號哈吉貝），單一水災受害金額，是比平成30年7月豪雨（西日本豪雨）的1兆2150億日圓還要高、為過去最慘重。 這個颱風也創下廣大範圍的豪雨紀錄，全日本142所提防被破壞，死者與失蹤者來到87人，受到損傷的建築物超過8萬棟，是相當慘烈的災害。
2019年水災害受害金額（暫定數值）
|受災建物（棟）
|淹水區域（ha）
|全毀・沖走
|3376
|宅地・其他
|2萬1937
|半毀
|1萬7792
|農地
|5萬8763
|樓板以上浸水
|2萬7509
|樓板以下浸水
|5萬0229
|共計
|9萬8906
|共計
|8萬0700
國土交通省統計
根據日本都道府縣分別來看，受害金額多的縣、依序是福島（6715億日圓）、櫪木（2546億日圓）、宮城（2512億日圓）。都是自開始統計以來的最大金額。
2019年水災害受害金額前五位（億日圓）
|1
|福島縣
|6715
|2
|櫪木縣
|2546
|3
|宮城縣
|2512
|4
|長野縣
|2135
|5
|埼玉縣
|1202
國土交通省統計
標題圖片：颱風哈吉貝豪雨下造成千曲川氾濫、大水將北陸新幹線車輛淹沒＝2019年10月13日、長野市（時事通信社）