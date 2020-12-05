2019年度育兒假使用率：女性83%，男性7.48%

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育兒休假制度1991年被納入法律後，雖然已迎來第30個年頭，但是，男性育兒假的使用率至今仍不到10%。

厚生勞動省的《雇用均等基本調查》結果顯示， 2019年度育兒假的使用率，男性為7.48%，比上年度增加1.32個百分點；女性增加0.8個百分點，達到83.0%。兩者雖然都呈現上升趨勢，但男性仍然停留在較低水準。

此次以2017年10月至2018年9月在職期間生產的女性（或配偶生孩子的男性）為對象，調查了截至2019年10月1日他們中有多少人休了育兒假。調查從全國擁有5人以上員工的6029個單位中，獲得了3460個單位的有效回答。

育兒假使用率的統計顯示，15年前的2004年男性為0.56%，女性為70.6%；10年前的2009年男性為1.72%，女性為85.6%。其間厚生勞動省還進一步充實了男性育兒休假制度，規定如果夫妻雙方獲取育兒休假，則延長休假時間、增加育兒停工補貼等。

另一方面，從擁有育兒休假制度規定的單位比例來看，單位規模在30人以上的，與前一次2017年度的調查相同，為93.2%；單位規模在5人以上的，比2017年度增加4.1個百分點，達到79.1%。按規模細分的話，500人以上單位為99.8%，100-499人單位為98.8%，30-99人單位為91.9%，5-29人單位為76.1%，單位規模越大，比例越高。

針對擁有育兒休假制度規定的單位，當被問及「育兒假可以休到孩子幾歲」時，最多的回答是「（按國家法律規定）2歲」，占比為56.7%（2017年度為52.2%），回答「不到2歲」的占33.0%（2017年度為36.3%），回答「超過2歲、不滿3歲」的占7.5%（2017年度為9.2%）。

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