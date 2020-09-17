菅義偉新內閣名單，以留任、改任為特徵的陣容

菅義偉新內閣名單，以留任、改任為特徵的陣容政治外交
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9月16日，自民黨總裁菅義偉在臨時國會上經過眾議院的首相指名選舉,正式成為日本第99任首相,新內閣也於當天成立。
新內閣班底成員及其主要經歷等如下。年齢截止至2020年9月16日。
【內閣總理大臣】
菅義偉（71歲/ 自民黨 / 眾議員 神奈川 / 當選8次）
- 橫濱市議會議員、第1次安倍內閣總務大臣。第2次安倍內閣的7年零8個月中，一直擔任官房長官。
【副總理】【財務】【金融】
麻生太郎（79歲 / 自民黨 / 眾議員 福岡 / 當選13次），留任原職
- 歷任總務大臣、外交大臣、首相等。第2次安倍內閣成立後（2012年12月）一直擔任副總理、財務大臣
【總務】
武田良太（52歲 / 自民黨 /眾議員 福岡 / 當選6次）
- 議員秘書。防衛副大臣、自民黨副幹事長、國家公安委員長
【法務】
上川陽子（67歲 / 自民黨 / 眾議員 靜岡 / 當選6次）
- 三菱綜合研究所 美國議員政策研究員。內閣府特命擔當大臣（少子化對策、男女平等）、法務大臣
【外務】
茂木敏充（64歲 / 自民黨 / 眾議員 栃木 / 當選9次），留任原職
- 丸紅、讀賣新聞報記者。歷任科學技術擔當大臣、金融擔當大臣、經濟產業大臣、經濟再生擔當大臣
【文部科學】
萩生田光一（57歲 / 自民黨 / 眾議員 東京 / 當選5次），留任原職
- 八王子市議會議員、東京都議會議員。官房副長官、自民黨幹事長代理
【厚生勞動】
田村憲久（55歲 / 自民黨 /眾議員 三重 / 當選8次）
- 議員秘書。總務副大臣、黨副幹事長、厚生勞動大臣
【農林水產】
野上浩太郎（53歲 / 自民黨 / 參議員 富山 / 當選3次），首次入閣
- 三井不動產、富山縣議會議員。國土交通副大臣、官房副長官
【經濟產業】
梶山弘志（64歲 / 自民黨 / 眾議員 茨城 / 當選7次），留任原職
- 國土交通副大臣、地方創生擔當大臣。菅原一秀辭職後，於2019年10月25日起出任經濟產業大臣
【國土交通】
赤羽一嘉（62歲 / 公明黨 / 眾議員 兵庫/ 當選8次），留任原職
- 三井物產。財務副大臣、經濟產業副大臣
- 無論是小泉純一郎內閣還是安倍晉三內閣，這個職位是執政黨聯盟公明黨的“專座”。
【環境】
小泉進次郎（39歲 / 自民黨 / 眾議員 神奈川 / 當選4次），留任原職
- 曾為其父小泉純一郎的秘書。復興政務官、自民黨農林分會會長、自民黨厚生勞動分會會長
- 2019年，年僅38歲就初次入閣，擔任環境大臣
【防衛】
岸信夫（61歲 / 自民黨 / 眾議員 山口 / 眾院當選3次、參院2次），首次入閣
- 住友商事。防衛大臣政務官、外務副大臣
- 前首相安倍晉三胞弟，年幼時過繼給其母的娘家岸家做養子
【內閣官房長官】【減輕沖繩基地負擔】【綁架問題】
加藤勝信（64歲 / 自民黨 / 眾議員 岡山 / 當選6次）
- 大藏省（現財務省）。官房副長官、一億總活躍擔當大臣、自民黨總務會長、厚生勞動大臣
【復興】
平澤勝榮（75歲 / 自民黨 / 眾議員 東京 / 當選8次），首次入閣
- 由警察官僚投身政界。內閣府副大臣、自民黨副幹事長、自民黨宣傳總部長
【國家公安委員長】
小此木八郎（55歲 / 自民黨 / 眾議員 神奈川 / 當選8次）
- 議員秘書。經濟產業副大臣、自民黨副幹事長、國家公安委員長、內閣府特命擔當大臣（防災）
【行政改革】【規制改革】【沖繩/北方領土】
河野太郎（57歲 / 自民黨 / 眾議員 神奈川 / 當選8次）
- 富士全錄。法務副大臣、行政改革擔當大臣、外務大臣、防衛大臣。 6月做出取消部署陸基神盾系統的決定。
【一億總活躍】【地方創生】
坂本哲志（69歲 / 自民黨 / 眾議員 熊本 / 當選6次），初次入閣
- 熊本日日新聞報記者，熊本縣議會議員。總務副大臣兼內閣府副大臣
【經濟再生】
西村康稔（57歲 / 自民黨 /眾議員 兵庫/ 當選6次），留任原職
- 通產省（現經濟產業省）。外務政務官、內閣府副大臣、官房副長官
2020年3月開始兼任新冠對策擔當大臣
【數位技術】
平井卓也（62歲 / 自民黨 / 眾議員 香川 / 當選7次）
- 電通公司、西日本放送公司總裁。國土交通副大臣、內閣府特命擔當大臣（信息通訊技術政策）
【奧運/帕運】【女性活躍】
橋本聖子（55歲 / 自民黨 / 參議員 比例分配 / 當選5次），留任原職
- 前競速滑冰運動員、自行車運動員，曾七次參加夏季奧運和冬季奧運（此為女選手的世界紀錄），獲得阿爾貝維爾冬奧會1500公尺速滑銅牌。外務副大臣
【世界博覽會】【科學技術】
井上信治（50歲 / 自民黨 / 眾議員 東京 / 當選6次），首次入閣
- 建設省（現國土交通省）。環境副大臣、內閣府副大臣、自民黨副幹事長
標題圖片：首相菅義偉（前列中央）與全體新閣僚的紀念合影，2020年9月16日於首相官邸（時事）