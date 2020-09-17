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菅義偉新內閣名單，以留任、改任為特徵的陣容

菅義偉新內閣成立。菅義偉出任首相，另有20名內閣大臣。安倍內閣閣僚中的財務金融大臣麻生太郎、外交大臣茂木敏充等8人留任原職；安倍內閣閣僚但改任其他職務的，包括新官房長官加藤勝信在內共3人。另有5人第一次入閣，女性閣僚有2人。

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