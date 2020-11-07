七成日本夫妻，相互間「沒有秘密」

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夫妻不論多麼恩愛、互相聲稱「沒有秘密」，但在金錢問題上另當別論？松井證券公司的調查從金錢角度揭示了真實的夫妻關係。

松井證券公司以結婚3年內的20-39歲男女400人以及結婚30年以上的50-69歲男女400人為對象進行了一項問卷調查。當被問及「對配偶是否有隱瞞之事」時，67.4%的受訪者給予了否定回答。不過，若據此你就認為近7成的夫婦之間建立了沒有秘密的信賴關係，那就…

針對「是否告訴配偶自己的收入？」問項，62.1%的受訪者做出了肯定回答，而12.5%的受訪者則稱他們 「低報了收入」，另外，「不告訴配偶」者占了25.4%，後兩者合計為37.9%，即3個人中有1人以上向配偶隱瞞了自己的收入情況。從性別來看，這種傾向又以女性尤為明顯，不向對方實說者達40.6%。

在儲蓄額方面，「互相準確掌握」者占46.8%，半數以上（53.2%）的人都沒有告訴對方真正的金額。特別是女性，「不告訴對方」和「在金額上打馬虎眼」者，合計為57.1%，接近6成。

針對「在金額上打馬虎眼」的人，在被問及「低報多少」時，20-30歲受訪者，月收入和存款中位數分別為5萬日圓和50萬日圓；而50-69歲人的受訪者，則分別為3萬日圓和100萬日圓，其中也有隱瞞數百萬日圓存款的猛將。

向配偶謊報多少金額？（中位數）

月收入 存款額 20-30歲 5萬日圓 50萬日圓 50-69歲 3萬日圓 100萬日圓

松井證券調查

標題圖片：PIXTA