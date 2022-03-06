超過8成受訪者「擔心晚年生活」

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由於少子老齡化程度不斷加深，導致支撐社會發展的群體減少，生活上需要幫助和照顧的人越來越多。在這樣的背景下，想到自己逐漸老去，難免會感覺心裡沒底。近日一份調查顯示，80%的受訪者對自己的晚年感到擔心。

2020年版《老齡社會白皮書》的資料顯示，65歲以上人口為3589萬人，在總人口中的占比達到了28.4%。隨著老齡化程度日益加深，產生了勞動力和社會中堅群體的嚴重不足、護理與健康問題、晚年財力與養老金問題等各種問題。

安保服務公司SECOM對500名20歲以上民眾實施的調查顯示，多達83.8%的受訪者表示「對晚年生活感到擔心」，尤其是50到59歲年齡段的女性受訪者，占比達到90%。

當被問及是否會擔心「自己患上失智症」時，表示「擔心」或「比較擔心」的女性受訪者占比合計達到54.8%，男性為41.6%。另一方面，擔心「家人患上失智症」的女性受訪者比例為60.8%，男性為51.2%，可以看出相較於自己，更擔心家人。

關於「如果患上失智症」會採取什麼行動這一問題，受訪者普遍重視的是避免病情惡化，選擇「就醫治療延緩病情發展」「努力改善症狀」等措施的人較多。或許是因為擔心給家人增加負擔，僅有12%的受訪者表示如果自己患上失智症，「會在家中讓家人照顧」。

關於具體的防老措施，選擇「儲蓄」的受訪者最多，占比達61.5%。這反映出大家 「對晚年的擔心就是怕錢不夠花」這種意識非常強烈。

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