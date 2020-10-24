還是想住在都會區！ 18歲日本人「住的」意識調查

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受到新型冠狀病毒影響，不少人開始移往都市圈以外的地方郊區居住。擁有豐富自然，跟人口擁擠集中的都會區來說，雖然感染機率較低，但也不是說就此過著神仙眷侶生活。要在地方好好生活紮根，在當地如何賺錢有收入還是最必要的。

根據日本財團在8月上旬針對1000位民眾實施的「18歳意識調査」中，詢問「將來想住在哪兒」，結果有56.5％回答「都市部」，「地方」則為43.5%，都市部比地方還要多出10%，特別是選擇想住在地方的人們中，來自地方的人壓倒性地多。

至於為何要住在都市部的理由，答案過半數的有「生活方便」的63.4％、有51.2％回答「娛樂較多」。整體上來說「選擇較多」這事，對年輕人來說是最能感受到都市魅力所在。

而對於年輕人是否開始移住地方郊區，有40.2％回答「沒有進展」。22.0％則是回答「有進展」。

而為了要緩衝人口集中在大都市，讓他們慢慢朝地方分散移住等，有何種策略上，則是有35.7%回答「企業鼓勵遠距上班」、31.0％回答「確保年輕人的雇用」、24.0％回答「地方企業的收入變好」等，跟「工作・雇用」有關的項目佔了上面三位。

標題圖片：PIXTA