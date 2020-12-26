2019年度，日本家庭二氧化碳排放量減少

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全球氣候暖化，需要人們用全球視野來思考對策。2019年度日本家庭的二氧化碳排放量為平均每戶2.80t（估算值），連續兩年實現減排。

日本環境省從2017年度開始實施「家庭部門二氧化碳排放量實態統計調查」，以此作為全球氣候暖化對策的立案基礎資料。其特點是，之前一直分開調查的家庭碳排放及居住人數等要素，通過該統計調查可以得到全面掌握。除了家庭結構、住宅類型、用電等能耗之外，還有各種家電產品的使用狀況，總共包括496個調查專案。

2020年9月公佈的2019年度調查結果（估算值）顯示，平均每戶1年的碳排放為2.80t（t為CO2換算）。同比減排3.4%，比2017年減少12.5%。

從各類能源來看，用電產生的碳排放為67.1%，占絕大多數，城市燃氣為14.3%，煤油12.9%，液化氣5.7%。

碳排放降低的原因很多。比如，空調和照明等電器更加節能了，各家各戶也努力實踐節約能源減少排放等。

從建築物種類來比較碳排放，獨棟住宅家庭為3.51t，公寓住宅家庭為1.93t，拉開了約1.8倍的差距。此外，比較每個月碳排放後，發現1月排放量最多，從開始燒煤油取暖的12月起，連續3個月排放量都呈較高水準。

使用日光發電設備的家庭，獨棟住宅有12.7%（公寓住宅為0.0%）。使用LED照明的家庭（含與其他照明器具並用的情況）有65%。

從不同地區看每戶年均碳排放量的話，北海道4.66t，東北地區4.01t，關東甲信2.56t，北陸地區4.25t，東海地區2.72t，近畿地區2.21t，中國地區3.79t，四國地區2.96t，九州地區1.98t，沖繩地區3.17t，由此可以發現，寒冷地區的排放量偏高。

這10個地區從2017年度起連續兩年實現了減排。與2017年度相比，減排幅度較大的有九州（減排28.5%）、近畿（減排16.9%）、北陸（減排15.8%）。

日本政府2016年制定的全球氣候暖化對策規劃所設定的目標是，到2030年度，以二氧化碳為代表的溫室氣體總排放量比2013年度減少26.0%，家庭部門則要爭取削減約4成的排放量。

標題圖片：正在給住宅安裝光伏板的施工者（Sunrising / PIXTA）