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圓錐形的勻稱身姿，充滿神聖氣息，眺望它的時候仿佛心靈也會受到洗滌。對日本人來說，富士山是一座特別的山。帶著對富士山的憧憬和信仰之心，將家鄉的山冠以「富士」之名，據說這樣的山在全國有300或400座之多。我們從日本全國各地的「富士」山中選擇一些具有代表性的介紹給大家。

利尻富士（利尻山）1721m/北海道

這座山位於漂浮在北海道北部、稚內市西方日本海的利尻島上。山腳下的原野延伸至海面，整個島嶼就是一座山峰。利尻島的名稱來源於阿伊努語，發音為「rishiri」，意思是「高高的島嶼」。是日本「百座名山」最北端的一座。



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蝦夷富士（羊蹄山）1898m/北海道



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津輕富士（岩木山）1625m/青森縣

位於津輕平原西南部的一座二重式火山，是青森縣的最高峰。自古以來該地區山嶽信仰盛行，當地人親切地將它稱為「岩木先生」「岩木神」。



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南部富士/ 南部片富士（岩手山） 2038m/岩手縣八幡平市、雫石町

這座火山有史以來反復噴發過5次，山頂輪廓看上去仿佛被削掉一片似的，因此也被稱為「片富士」。它莊重而安詳的身姿成為故鄉的象徵，備受當地人寵愛。



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出羽富士（鳥海山）2236m/山形縣、秋田縣

聳立在山形和秋田兩縣縣境的獨立山峰。山腳下的原野一直延展到海濱，山頂距海岸線的直線距離僅有16公里。



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會津富士(磐梯山)1816m/福島縣 日本百座名山之一

屹立於福島縣中部的一座火山。包括主峰磐梯山和赤埴山、櫛之峰在內，統稱為磐梯山。所謂磐梯，意為「通往天空的磐石（岩石）梯子」，也是一座信仰之山。



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榛名富士（榛名山）1391m /群馬縣

榛名富士是榛名山山頂的火山口中央峰。在當地的傳說中，榛名天狗誇口說要用一個晚上造一座超越富士山的山，但還沒有造完，天就亮了。所以，雖然山的形狀與富士山相似，但高度卻沒有達到富士山之高。



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日光富士（男體山）2486m /栃木縣

日光富士與男體山火山噴發形成的堰塞湖中禪寺湖一起，構成了代表日光的景觀。作為關東第一靈峰，成為山嶽信仰的聖地。



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八丈富士（西山）854m /東京都

圓錐形的複式火山（又稱成層火山），形成不過1萬年左右的年輕火山。是伊豆群島的最高峰。繞火山口一周，可以觀賞只有火山地形才能看到的景觀。



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近江富士（三上山）432m /滋賀縣

海拔高度雖然不高，但山腳下沿琵琶湖畔延展開來的美姿，成為近江的地標性存在。紫式部和松尾芭蕉都曾在和歌中吟詠過三上山。



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伯耆富士、出雲富士（大山）1709m/鳥取縣

從不同的方向觀看，大山會呈現出不同的姿態，從西側看則樣貌雄偉，呈端莊的圓錐形，與富士山非常相似。自古以來這裡山嶽宗教盛行，大山被視為靈山。



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周防富士（冰室嶽）563m /山口縣

從平安時代起就是僧侶修行之山，作為靈山而廣為人知。



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薩摩富士（開聞嶽）924m /鹿兒島縣

在薩摩半島的南端，以半島形態伸向東海的圓錐形活火山，位於霧島錦江灣國立公園境內。



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（參考靜岡縣網站上「全國家鄉富士」 的記述以及各地觀光協會的網站等製作）

標題圖片：浮在雲海上的富士山（PIXTA）