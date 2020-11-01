拉麵店的破產步伐加速中：老店、有名店皆被捲入

先前依舊熱鬧的拉麵店突然間變得門可羅雀、附近三個店面前的新拉麵店卻大排長龍......這樣的景象已經屢見不鮮了。競爭激烈的拉麵業界，老店跟有名店也不時被捲入這場淘汰的浪潮中。

根據信用調查機構帝國數據銀行的調查，在2020年9月底前已經有34間拉麵店倒閉。這也是2000年後首次有在9月前就超過30間倒閉，過去最多間的則是2019年的36間，今年已經緊追在後，如果根據這樣步調，更新年度最多紀錄應該是可預見。

拉麵業界也有所謂「鮮魚系」、「沾麵」等新世代的潮流陸續出攏，新店面也是隨時面臨生存危機。加上原材料費及人事費等漸漸原物料高漲之餘、又遭逢新型冠狀病毒，必須要不得已縮短營業時間跟休店，讓整體經營環境持續惡化。今年光是福岡市內的豚骨拉麵「長濱將軍」等母公司，與橫濱家系拉麵的老店「六角家」等這些長年受到拉麵迷支持的拉麵店也都紛紛出現破產情形。

拉麵店會破產的理由，主要還是「跟對手的激烈競爭」。根據經濟產業省的經濟活動調查（2016年），全國約有1萬8000店，跟2012年開始調查時比增加1000店。帝國數據銀行認為，「新加入的店面通常占地都比其他的行業少了約一半，但是同一個商圈內的同業又突然增多、導致兢爭白熱化，只能靠發行折價券等低價格戰略做消耗戰，這樣不得已持續生存的店家真的很多」

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