在紅葉美景中散步，最佳景點排行

日本Recruit集團旗下的Recruit-lifestyle公司（總部東京）發行的一部旅行雜誌《Jalan》，針對「怎樣的紅葉景點最具魅力」做了一項調查，結果顯示，回答「散步的同時可以欣賞」為71.0%，占絕對多數，與回答「邊泡溫泉邊觀賞」的43.1%拉開很大距離。

以「能邊散步邊欣賞」「能在戶外娛樂的同時欣賞」為切入口，該調查請20-59歲的男女1000人在紅葉絕景中選擇最想去的三處景點，結果最受歡迎的是可以在空中散步的同時觀賞紅葉的山形縣藏王索道。前面是位居前10的人氣景點。

1．藏王索道（山形縣）

從空中360度全景眺望紅葉，這是只有乘坐索道才能看到的絕佳景色。同時還能欣賞到從海拔855公尺的藏王山麓站到海拔1661米的地藏山頂站之間因高度差而產生的色彩變化。





2．伊香保溫泉的河鹿橋（群馬縣）

伊香保神社前紅色的拱橋和層林盡染的紅葉共同扮演的絕景。2020年10月27日（週二）到11月15日（周日）夜間會舉辦亮燈活動。





3. 中尊寺（岩手縣）

中尊寺是天臺宗的寺院，收藏著3000件以上的國寶和重要文化遺產。寬闊的寺院裡分佈著眾多佛堂佛塔，可以在散步的同時欣賞紅葉。



