在紅葉美景中散步，最佳景點排行

在紅葉美景中散步，最佳景點排行觀光旅遊
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日本Recruit集團旗下的Recruit-lifestyle公司（總部東京）發行的一部旅行雜誌《Jalan》，針對「怎樣的紅葉景點最具魅力」做了一項調查，結果顯示，回答「散步的同時可以欣賞」為71.0%，占絕對多數，與回答「邊泡溫泉邊觀賞」的43.1%拉開很大距離。
以「能邊散步邊欣賞」「能在戶外娛樂的同時欣賞」為切入口，該調查請20-59歲的男女1000人在紅葉絕景中選擇最想去的三處景點，結果最受歡迎的是可以在空中散步的同時觀賞紅葉的山形縣藏王索道。前面是位居前10的人氣景點。
1．藏王索道（山形縣）
從空中360度全景眺望紅葉，這是只有乘坐索道才能看到的絕佳景色。同時還能欣賞到從海拔855公尺的藏王山麓站到海拔1661米的地藏山頂站之間因高度差而產生的色彩變化。
2．伊香保溫泉的河鹿橋（群馬縣）
伊香保神社前紅色的拱橋和層林盡染的紅葉共同扮演的絕景。2020年10月27日（週二）到11月15日（周日）夜間會舉辦亮燈活動。
3. 中尊寺（岩手縣）
中尊寺是天臺宗的寺院，收藏著3000件以上的國寶和重要文化遺產。寬闊的寺院裡分佈著眾多佛堂佛塔，可以在散步的同時欣賞紅葉。
4. 修善寺溫泉的桂橋（靜岡縣）
修善寺作為伊豆最古老的溫泉勝地廣為人知。桂橋以「結緣橋」的愛稱為人們喜愛。紅色的欄杆融入了紅葉的色彩中，充滿浪漫情調。
5. 嵐山通船運營的嵐山屋形船（京都）
乘舟賞紅葉，體驗片刻平安貴族的心情。
6. 白銀公園的白銀瀑布（山形縣）
銀山溫泉的名字來源於江戶時代繁榮起來的「延澤銀山」。自然公園從溫泉街深處一直延續到銀山洞遺跡，可以沿著闊葉林散步，觀賞近旁的瀑布和溪流。
7. 奈良公園（奈良縣）
奈良公園面積660公頃，與世界遺產東大寺、興福寺、春日大社等神社寺院相鄰。遊人可以悠然地享受歷史和自然的完美融合，還能邂逅可愛的鹿。
8. 朱雀庭（京都府）
池塘周圍種有約100棵伊呂波楓樹，映在池水上的紅楓倒影，美不勝收，尤其值得一看。在黑色花崗岩上只覆蓋著1公分水，就使倒影看上去如此清晰美妙，這種獨特的創意，著實令人吃驚。
9. 那須森林的高空運動（櫪木縣）
這是日本最大規模的高空運動設施，充分利用森林和地形的特點而建成。你可以在絕佳景致中充分滿足自己的冒險欲望。
10. 帝釋峽（廣島縣）
帝釋峽是位於中國山地中央、全長約18公里的峽谷，也是名勝地比婆道後帝釋國定公園的主要風景名勝。坐在遊船上，你可以欣賞到兩岸被楓葉染紅的斷崖峭壁。
標題圖片：PIXTA