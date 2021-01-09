4成女高中生冬天仍露腿：校服裙哪裡最短大調查

日本資料庫

札幌1月的平均氣溫為零下3.6度。即使在這樣的嚴寒天氣中，女高中生10人中也會有1人露腿度過冬天！專業生產銷售襪子、緊身褲襪等各種襪類的大公司岡本（本部在大阪市）的調查揭示了不穿長筒襪和緊身褲、熱衷於「露腿」的女高中生的實際狀況。

就「女高中生有哪些季節是露腿度過的」進行提問，回答是夏天有8成，春秋季有7成，冬天的「露腿率」也幾乎達到4成。按地區來分，東京和廣島的冬天「露腿率」超過5成，即使在天寒地凍的北海道，10人中也有1人露腿度過冬季。

詢問「冬天也露腿」的受訪者「下半身是否感覺冷」，回答「感到很冷」和「感覺有點冷」的合計為84.1%。

關於為何「硬是逞能冬天也要露腿度過」，有39.9%的人回答「因為不喜歡穿長筒襪和緊身褲」，大大超過了回答「因為露腿可愛」的占比31.4%。

關於校服裙的長度問題，東京回答「膝蓋以上」的受訪者為50.5%，是其他地區受訪者的2倍以上。反之，回答「膝蓋以下」的比例，東京之外的地區基本都在30%-40%之間，但東京只有7.9%。在裙子的長度上，東京的「短」是遙遙領先的。

標題圖片： Pakutaso