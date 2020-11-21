熊出沒注意！ 日本2019年捕捉數量超過6000頭

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人居住地與住宅地的熊出沒情報，在冬季時分愈來愈多。這幾年日本受到很多颱風災害，山貌也出現毀損，缺乏橡實子等食物的熊們就因此慢慢前往人居住地覓食了。

根據日本環境省調查，2019年（19年4月～20年3月）間的熊出沒情報（北海道除外）就有18314件、18年則是12809件，增加了整整有四成。20年光是在8月底前的5個月統計就已經有11112件。

2019年的熊捕獲數量（依據都道府縣知事等許可的捕獲數量）、跟前一年度（3586頭）相比有著75.2％增加、來到6285頭。2020年8月底前的5個月也有捕獲3207頭、呈現高成長的趨勢。

熊襲擊人類的案例也不斷增加。根據環境省統計的「有關遭到熊類攻擊的生命危害數」（預測值）、2019年日本全國危害件數、從前一年的51件飆漲近3倍來到140件。2020年8月前的5個月已經有56件。當中北海道及東北、北陸、信越地區等受到危害的案件持續增加。

最近則是在10月1日、新潟縣内發生居民遭到熊襲擊等，造成包括一名住在關川村的70多歲女性最後因為大量出血不幸死亡。7日時、位於秋田縣藤里町的住宅地區中，也有名83歲的女性遭到熊襲擊、一週後因為腦部挫傷不幸死亡。

石川縣加賀市、白山市則是16日到18日時總共計8人受傷。19日時加賀市的購物中心更有熊侵入，讓該中心臨時停業找熊，造成不小騷動。

往年，熊都是在冬眠後到醒來的4月到11月間的晚秋前陸續出沒在日本各地，本來是棲息在山中的熊為何會到平地，主要原因也是作為主要食物的橡實果子嚴重不足。環境省呼籲，熊很多的區域，如果居民有栽植果樹、廢棄農作物、新鮮果皮垃圾等容易遭致熊前來的物品應該要定期除去，農耕地也要設置通電柵欄等，防止熊前來騷擾。

標題圖片：野生的熊（hiro/PIXTA）