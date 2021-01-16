新冠疫情下，銀髮族的社會參與「減少」

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民間公司於8月進行的調查表明，由於新冠疫情對策要求人們儘量不要外出，感覺與社會的接觸減少了的銀髮族達到約7成。即使在緊急事態宣言解除之後，減少外出的人也增多了。

這項調查是由電動輪椅銷售公司Whill於8月上旬通過網路問卷的形式實施的，旨在瞭解新冠疫情對銀髮族的外出及社會參與所產生的影響。65歲以上的銀髮族男女共計600人（平均年齡為74.2歲）回答了問卷，其中「感到走路困難」的受訪者300人，「未感到走路困難」的受訪者300人。

調查結果顯示，1年前的2019年8月之際，大約每天都會外出的人合計（「幾乎每天」「每週5-6天」）為60.4%。但是，今年8月這個數字變為39.3%，約減少20個百分點。另一方面，「幾乎不外出」的受訪者從0.8%增加到4.5%，「每月外出2-3天」的從2.5%增加到7.3%，「每週外出1次」的從7.5%增加到14.8%。



觀察「感到走路困難」的一組發現，在「外出機會」問項上，回答「1年前每週1天以下」的占12%，但現在回答「每週1天以下」的占到32.7%，增加了約2倍。

另外，在問到「外出頻率以及與社會的接觸上有無變化」時，回答「兩者都減少了」的受訪者達到66.2%。回答「兩者都無變化」為29.2%，回答「兩者都增加了」為4.7%。



與一年前相比，觀察銀髮族在外出目的上的變化，則減幅最大的是「看劇看電影」，減少86.7%。其次分別為「去親友家拜訪」（減少76.1%）、「參加町內會的活動」（減少65.1%）、「掃墓、參拜寺廟和神社」（減少63.9%）。因吃飯、與朋友和鄰居的交往、參加志工活動的外出也都減少到一半以下。

標題圖片：Fast & Slow / PIXTA