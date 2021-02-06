18歲意識調查：七成人不讀報，通過電視和Twitter獲取資訊

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以前在通勤電車上，絕大多數人都手抓著吊環，把報紙縱向折疊起來專心閱讀。而現在，連成年人都興高采烈地用手機玩著遊戲。所以回答「不讀報紙」的年輕人達到七成也是無可奈何的事情。

9月末到10月初，日本財團以17-19歲的1000名受訪者為對象進行了調查，結果顯示，「讀報」的人僅為32.7%，比2018年的調查減少了約15個百分點，「不讀報紙一族」呈現出逼近七成的態勢。

之所以不讀報紙，受訪者給出的理由中，「麻煩、沒時間」最多，為47.8%，其次是「家裡沒訂閱報紙」、「需要花錢」。網上可免費閱讀的資訊浩如煙海，也許很難讓人產生特意花錢去買報閱讀的衝動。另一方面，閱讀報紙的受訪者中，超過半數的人給出的讀報理由是「能夠多方面地瞭解社會上發生的事情」。

不讀報的理由（%）

麻煩，沒時間 47.8 家裡沒有訂報紙 32.1 需要花錢 27.2 利用其他媒體就足夠了 20.2 沒有感興趣的報導 19.8

讀報的理由（%）

能夠多方面地瞭解社會上發生的事情 50.8 可以精通時事問題 29.4 容易獲取資訊 27.8 因為家裡訂了報紙，所以閱讀 24.8 有想看的報導 23.2

在閱讀報紙的時間上，回答「不到5分鐘」和「5-10分鐘」的受訪者合計為77%，看來讀報的人也多為「流覽」的程度。

那麼，年輕人究竟是如何收集資訊的呢？原以為他們整天過著沉迷手機的生活，令人意外的是，回答「電視」的受訪者最多，達到52.7%，其次是「Twitter等以短信為主的SNS」 、「YouTube等視訊上傳網站」。回答「報紙」的只有6.8%。

標題圖片：PIXTA