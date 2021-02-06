18歲意識調查：七成人不讀報，通過電視和Twitter獲取資訊

18歲意識調查：七成人不讀報，通過電視和Twitter獲取資訊社會 生活
以前在通勤電車上，絕大多數人都手抓著吊環，把報紙縱向折疊起來專心閱讀。而現在，連成年人都興高采烈地用手機玩著遊戲。所以回答「不讀報紙」的年輕人達到七成也是無可奈何的事情。
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9月末到10月初，日本財團以17-19歲的1000名受訪者為對象進行了調查，結果顯示，「讀報」的人僅為32.7%，比2018年的調查減少了約15個百分點，「不讀報紙一族」呈現出逼近七成的態勢。
之所以不讀報紙，受訪者給出的理由中，「麻煩、沒時間」最多，為47.8%，其次是「家裡沒訂閱報紙」、「需要花錢」。網上可免費閱讀的資訊浩如煙海，也許很難讓人產生特意花錢去買報閱讀的衝動。另一方面，閱讀報紙的受訪者中，超過半數的人給出的讀報理由是「能夠多方面地瞭解社會上發生的事情」。
不讀報的理由（%）
|麻煩，沒時間
|47.8
|家裡沒有訂報紙
|32.1
|需要花錢
|27.2
|利用其他媒體就足夠了
|20.2
|沒有感興趣的報導
|19.8
讀報的理由（%）
|能夠多方面地瞭解社會上發生的事情
|50.8
|可以精通時事問題
|29.4
|容易獲取資訊
|27.8
|因為家裡訂了報紙，所以閱讀
|24.8
|有想看的報導
|23.2
在閱讀報紙的時間上，回答「不到5分鐘」和「5-10分鐘」的受訪者合計為77%，看來讀報的人也多為「流覽」的程度。
那麼，年輕人究竟是如何收集資訊的呢？原以為他們整天過著沉迷手機的生活，令人意外的是，回答「電視」的受訪者最多，達到52.7%，其次是「Twitter等以短信為主的SNS」 、「YouTube等視訊上傳網站」。回答「報紙」的只有6.8%。
標題圖片：PIXTA