日本網路銀行調查 職場對待LGBT人士制度仍過半不足

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日本對於少數性別人事所表達的用語「LGBT」已經有一定程度的理解了，但是目前回答「十分理解」的為31.0％，「大致上理解」則是50.6％。對於少數性別人士來說，還是有很多不方便跟不適應的情況。

根據au Jibun銀行（總公司・東京中央區）在2020年8月下旬針對全國性別少數人士與非少數人士等分別500人（共1000人）的商務人士進行問卷調查。針對「工作的公司目前針對LGBT有沒有能幫助的制度或是相關援助」問題上，將近半數的48.3％回答「沒有」。國内企業跟外資企業比較起來，對於LGBT的支援制度等回答「沒有」的比例高出將近20％。

談論到具體的支援制度上，「祝賀金・喪事休假等制度同性伴侶也可以適用」（36.6％）、「LGBT相關的學習研修」（36.1％）、「LGBT活動的參加與協助」（34.4％）、「明文禁止歧視」（33.0％）等較多。

對LGBT當事人調查「選擇就職公司時，是否會重視對LGBT的支援制度或是援助」問題時、回答「重視」「整體上篇向在意」的合計數字為20.6％，意外得知還有近8成的人其實不太在意是否公司有相關支援制度。

不在意的理由中，有回答「自身的性向是自身的問題，本身也不想公司特別要幫忙什麼」（48歲男性）、「沒有受到很極端的歧視上，並不需要這麼重視相關問題」（23歲男性）、「本身沒有想坦承出軌的想法」（45歲女性）等意見。

此外，希望公司對於LGBT人士能提出怎樣的支援制度與援助作法上，有回答「能變成開放性高的環境與表示理解的職場環境會很欣慰」（27歲女性）、「如果被當成特殊存在，刻意給予待遇的態度反而是最討厭的，希望能舉辦講座，講授不要有刻意對待的想法」（30歲女性）等，希望加深理解的聲音較多。

LGBT當事人當中，真正坦承出櫃的人為17.6%，平均5人當中不到1人。為此，在職場中感到困惑的事中，較多的回答是「被問到『何時結婚』『為何不交女朋友』等問題是只能選擇說謊」（39歲男性）、「喜歡的藝人、結婚等有關一般異性等話題就不太能聊」（40歲男性）、「不想穿公司制服」（45歲女性）等意見。

標題圖片：PIXTA