日本高中小學霸凌事件6年連續增加 83％曾有經驗

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根據日本文部科學省發表的「問題行為‧拒絕上學」調查的數據中，2019年日本全國國立公立私立高中小學等被認定的霸凌件數跟前一年度相比增加的68563件，總件數達到612496件。

被認定霸凌的件數連續6年呈現增加。在2013年實施「霸凌防止對策推進法」後實施統計以來，這也是較過去相比，數字最多的一年。被認定有霸凌事件發生的學校總數有30583間學校，佔所有學校總數37011校中的82.6%。

認定霸凌事件的小學有484545件、中學有10万6524件、高中有18352件、特別支援學校有3075件。依據學年別來看，小學2年級的96416件最多、接續是同3年級的91981件、1年級生的87759件、4年生的82883件等。

每千位兒童、學生中認定為霸凌事件的有46.5件。較前一年度（40.9件）還要增加。

認知霸凌的學校中，數據來看小學有17485間、中學8945間、高中3632間、特別支援學校有521間。認定是霸凌並有跟警察輔導或報案的僅有3.0％，約為906、詳細數據為小學230間、中學432間、高中225間、特別支援學校19間。

從霸凌事件的內容來看，「不聞不問冷落、惡劣或威脅語氣、或是被說壞話等」有379417件（佔比61.9％）為最多、接續是、「故意碰撞、遊玩時被故意挨打、故意被踢」等有131232件（佔比21.4％）、「被脫離朋友圈、被團體刻意忽視」則有83671件（佔比13.7％）等。

被認定有霸凌狀況的現在是否有改善等，當中高中小與特別支援學校合計有8成左右表示「已經減緩」、「目前正為減緩努力（不到真正減緩）」的例子則只有2成左右。而「已經減緩」的定義為、「霸凌等相關行為至少三個月內沒有再發生」、「受害者不再感受到身心痛苦」―當中的2點條件都要滿足才行。

標題圖片：（Fast&Slow/PIXTA）