業績惡化導致裁員，上市企業動員「提前或自願退休」

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新型冠狀病毒引發的疫情仍在全球肆虐，日本國內的第二波疫情也看不到趨於平息的跡象。據說，在這樣的背景下，企業不得不通過收縮、裁撤非盈利業務，或關閉店鋪等方式來裁員。另外，動員職工提前或自願退休以削減企業經營成本的情況也越來越多。

東京商工研究機構（總部位於東京）的調查顯示，截至2020年10月29日，已有多達72家上市企業動員職工提前或自願退休，比2019年全年（35家）多了一倍以上。這是自2010年（85家）以來，時隔10年後再次超過70家企業發出此類動員。動員退休的對象人數為14,095人，也超過了2019年全年的11,351人。

72家企業中，有29家企業表示主要原因在於受到了疫情的影響，占總體的40%。從行業來看，比較多的是服裝和紡織產品、餐飲各6家，電氣設備、服務業各5家。因為受到居家隔離政策和消費低迷的影響，許多服裝和餐飲企業的業績下滑嚴重。

日立金屬動員退休的人數最多，為1,030人。其次依次為Leopalace21（1,000人）、可口可樂瓶裝日本控股HD（900人）和全家便利商店（800人）。

東京商工研究機構表示，為了應對疫情造成的業績急劇下滑，一些企業面臨必須儘快削減人工費的局面，甚至將裁員對象年齡下調到了30多歲、20多歲的水準。該機構分析認為「國內外市場都在縮小，對企業業績造成的影響依然難以預測。2021年企業動員職工提前或自願退休的規模仍將維持在高位」。

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