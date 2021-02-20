在G7國家中，只有日本的年輕人群「首要死因為自殺」：未成年人自殺率創歷史新高

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年輕人群的首要死因是自殺——在一個放眼全球都可謂經濟發達、醫療衛生條件完善的國家，卻有許多年輕人主動尋死，整個日本社會都必須認真體味這個現象的深層意義。

厚生勞動省發佈的2020年版自殺對策白皮書顯示，2019年的自殺人數為歷史最少的2萬169人，已連續十年減少。表示每10萬人中的自殺人數的自殺率也連續十年呈現整體下降趨勢。2019年的自殺率為16.0，為開始統計的1978年以來的最低值。

可是，20歲以下的自殺人數為659人，同比成長10.0%，創下2000年以來的最高紀錄。這部分人的自殺率也達到了歷史最高的3.1，同比上升了0.3個點。關於通過遺書等途徑可以推斷的自殺原因和動機，按照每人最多列3條統計的結果顯示，618人中，因為學校問題自殺的人數最多，為202人，其次是健康問題（138人）和家庭問題（116人）。

從各年齡段的死因順序來看，15-39歲的各年齡段人群的首要死因為自殺。在G7國家中，只有日本15-34歲年輕人群的首要死因為自殺，且死亡率也高於其他G7國家。

各年龄段前三位死因

年齡 前三位死因 整體 癌症 / 心臟病 / 衰老 10-14 癌症 / 自殺 / 意外事故 15-19 自殺 / 意外事故 / 癌症 20-24 自殺 / 意外事故 / 癌症 25-29 自殺 / 癌症 / 意外事故 30-34 自殺 / 癌症 / 意外事故 35-39 自殺/ 癌症 / 心臟病 40-44 癌症 / 自殺 / 心臟病 45-49 癌症 / 自殺 / 心臟病

出處：厚生勞動省《人口動態統計》

G7＋韓國的15-34歲人群的前三位死因 自殺欄的（）內為自殺率

第一位 第二位 第三位 日本 自殺（16.3） 事故 癌症 法國 事故 自殺（7.9） 其他 德國 事故 自殺（7.5） 癌症 加拿大 事故 自殺（10.6） 癌症 美國 事故 自殺（14.1） 被殺害 英國 事故 自殺（7.4） 癌症 義大利 事故 癌症 自殺（4.1） 韓國 自殺（16.3） 事故 癌症

出處：厚生勞動省《自殺對策白皮書》／法國為2014年資料，加拿大為2013年資料，其他各國為2015年資料

標題圖片：PIXTA