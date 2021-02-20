在G7國家中，只有日本的年輕人群「首要死因為自殺」：未成年人自殺率創歷史新高

在G7國家中，只有日本的年輕人群「首要死因為自殺」：未成年人自殺率創歷史新高社會
年輕人群的首要死因是自殺——在一個放眼全球都可謂經濟發達、醫療衛生條件完善的國家，卻有許多年輕人主動尋死，整個日本社會都必須認真體味這個現象的深層意義。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
厚生勞動省發佈的2020年版自殺對策白皮書顯示，2019年的自殺人數為歷史最少的2萬169人，已連續十年減少。表示每10萬人中的自殺人數的自殺率也連續十年呈現整體下降趨勢。2019年的自殺率為16.0，為開始統計的1978年以來的最低值。
可是，20歲以下的自殺人數為659人，同比成長10.0%，創下2000年以來的最高紀錄。這部分人的自殺率也達到了歷史最高的3.1，同比上升了0.3個點。關於通過遺書等途徑可以推斷的自殺原因和動機，按照每人最多列3條統計的結果顯示，618人中，因為學校問題自殺的人數最多，為202人，其次是健康問題（138人）和家庭問題（116人）。
從各年齡段的死因順序來看，15-39歲的各年齡段人群的首要死因為自殺。在G7國家中，只有日本15-34歲年輕人群的首要死因為自殺，且死亡率也高於其他G7國家。
各年龄段前三位死因
|年齡
|前三位死因
|整體
|癌症 / 心臟病 / 衰老
|10-14
|癌症 / 自殺 / 意外事故
|15-19
|自殺 / 意外事故 / 癌症
|20-24
|自殺 / 意外事故 / 癌症
|25-29
|自殺 / 癌症 / 意外事故
|30-34
|自殺 / 癌症 / 意外事故
|35-39
|自殺/ 癌症 / 心臟病
|40-44
|癌症 / 自殺 / 心臟病
|45-49
|癌症 / 自殺 / 心臟病
出處：厚生勞動省《人口動態統計》
G7＋韓國的15-34歲人群的前三位死因 自殺欄的（）內為自殺率
|第一位
|第二位
|第三位
|日本
|自殺（16.3）
|事故
|癌症
|法國
|事故
|自殺（7.9）
|其他
|德國
|事故
|自殺（7.5）
|癌症
|加拿大
|事故
|自殺（10.6）
|癌症
|美國
|事故
|自殺（14.1）
|被殺害
|英國
|事故
|自殺（7.4）
|癌症
|義大利
|事故
|癌症
|自殺（4.1）
|韓國
|自殺（16.3）
|事故
|癌症
出處：厚生勞動省《自殺對策白皮書》／法國為2014年資料，加拿大為2013年資料，其他各國為2015年資料
標題圖片：PIXTA