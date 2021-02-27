日本已向全國1301對同性伴侶頒發證書：同性伴侶制度上路5年來

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日本全國有60多個地方自治體向同性伴侶頒發證書，承認其關係相當於婚姻關係。但是，在法律上並沒有賦予他們像夫妻關係具有的繼承權和納稅優惠等權利，仍有許多課題留待解決。

承認同性伴侶之間「相當於婚姻關係」的同性伴侶制度，自2015年11月5日在東京都澀谷區和世田谷區開始實施以來，至今已有5年了。日本法律不承認同性婚姻，但憑據地方自治體頒發的同性伴侶證明，在部分人壽保險、手機家庭優惠套餐、公租房入住申請等方面，可以被視同為「家庭成員」。

澀谷區和NPO法人團體「虹色多樣性」開展的調查結果顯示，截至2020年9月30日，日本全國有59個地方自治體引入了同性伴侶制度，五年來共有1301對伴侶向地方自治體申請辦理登記手續，並獲頒同性伴侶證書。

今年10月埼玉縣阪戶市和東京都小金井市，11月栃木市、千葉縣松戶市和埼玉縣北本市也分別引進了該制度，現在日本全國共有64個地方自治體實施同性伴侶制度。

引入同性伴侶制度的地方自治體及證書交付件數（截至2020年9月30日）

地方自治體名稱 件数 自治體名稱 件数 北海道札幌市 104 茨城縣整體 34 櫪木縣鹿沼市 1 群馬縣大泉町 1 埼玉縣埼玉市 16 埼玉縣川越市 9 千葉縣千葉市 75 東京都港區 8 東京都文京區 6 東京都世田谷區 128 東京都澀谷區 50 東京都中野區 63 東京都豐島區 32 東京都江戶川區 15 東京都府中市 8 神奈川縣横浜市 113 神奈川縣川崎市 19 神奈川縣相模原市 11 神奈川縣橫須賀市 17 神奈川縣鐮倉市 5 神奈川縣小田原市 6 神奈川縣逗子市 1 神奈川縣葉山町 3 新潟縣新潟市 7 靜岡縣浜松市 22 愛知縣西尾市 0 愛知縣豐明市 1 三重縣員弁市 0 三重縣伊賀市 5 京都府京都市 27 大阪府全域 46 大阪府大阪市 237 大阪府堺市 21 大阪府貝塚市 0 大阪枚方市 11 大阪府富田林市 2 大阪府大東市 1 大阪府交野市 1 兵庫縣尼崎市 12 兵庫縣蘆屋市 1 兵庫縣伊丹市 2 兵庫縣寶塚市 10 兵庫縣川西市 0 兵庫縣三田市 3 奈良縣奈良市 3 奈良縣大和郡山市 0 岡山縣岡山市 5 岡山縣總社市 2 德島縣德島市 4 香川縣高松市 6 香川縣三豐市 3 福岡縣北九州市 13 福岡縣福岡市 77 福岡縣古賀市 2 長崎縣長崎市 5 熊本縣熊本市 2 宮崎縣宮崎市 12 宮崎縣木城町 0 沖繩縣那覇市 33

(c) 澀谷區・NPO法人團體「虹色多樣性」 2020

到目前為止，日本東北地區是同性伴侶制度的空白區域。但青森縣弘前市擬於今年12月引入該制度。根據同性伴侶網路的調查，以下各地方自治體也提出了具體時間表，正在為引入該制度做準備。

計畫引入同性伴侶制度的地方自治體

青森縣 弘前市 擬於2020年12月前引入 埼玉縣 鴻巢市 擬於2020年12月前引入 東京都 國立市 擬於2021年4月開始實施 國分寺市 擬於2020年度內引入 長野縣 松本市 爭取於2021年4月引入 靜岡縣 富士市 爭取於2021年4月實施 愛知縣 名古屋市 擬於2021年度內引入 京都府 龜岡市 爭取於2020年度內能夠引入 兵庫縣 明石市 爭取於2021年1月內開始實施該制度 廣島縣 廣島市 2020年度較早時期 高知縣 高知市 擬於2021年2月開始實施 鹿兒島縣 指宿市 擬於2021年4月實施

出處:同性伴侶網路

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